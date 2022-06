Un punto verde en tus conversaciones de WhatsApp; qué significa

¿Has visto un punto verde en la interfaz de tu cuenta de WhatsApp?, ¿Sabes qué significa? La pregunta va dirigida a que regularmente no hemos terminado de conocer la app que nos hace más práctica la vida diariamente y es por ello que, sin querer o sin saber, activamos una u otra opción de la cual, desconocemos varios detalles como señalamientos, notificaciones o en qué punto verlas aplicadas. Por eso, hoy te vamos a decir qué significa un punto verde que aparece en algunos de tus chats de WhatsApp.

La app propiedad de Meta, sin duda ha venido a revolucionar la tecnología que se traduce en la aplicación de cada una de las herramientas a las que se les puede sacar jugo de principio a fin; al grado de que con solo hacer click en una opción, se puede lograr lo que hasta hace una década era impensable.

Y entre tantas opciones de personalización que existen en WhatsApp y que a lo largo del tiempo se han venido materializando y evolucionando para los usuarios, se puede ver la notificación de un punto verde que aparece necesariamente en la pantalla de tu celular, si has decidido ponerla en marcha.

Diversos detalles en los mensajes de WhatsApp son los que saltan a la vista y que muchas veces no sabemos para qué sirven o qué significan. Esta vez, descubriremos cómo se activa dicho punto verde y para qué sirve.

Dicho señalamiento no es otra cosa más que una opción que has activado en uno u otro chat y tiene que ver con los mensajes que recibes de cualquiera de tus contactos. Dicha información te servirá para saber cómo fue que lo activaste, tal vez sin darte cuenta mientras explorabas WhatsApp, o lo activaste por error.

Si activas la opción, verás un punto verde justo al lado de tus conversaciones de WhatsApp al lado derecho de la pantalla y quiere decir que has marcado un mensaje como "No Leído" en cualquiera de las conversaciones de tus contactos.

