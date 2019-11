Oler bien es una de las cosas que más preocupa a mujeres y hombres, en especial a las mujeres, pues la higiene personal suele ser una de las cosas de nuestra carta de presentación. Oler bien es agradable no solo para uno mismo si no para los que nos rodean. Sin embargo, aunque parezca broma ¡si hay personas que no se bañan por días!, por pereza, por falta de tiempo, quedando en segunda plano el que dirán, ya que toman en cuenta que esto puede ser desagradable para las personas con las que acostumbran a relacionarse.

Esto no significa que si nos acercarmos a cierta persona y huele mal no es que no se haya bañado en días, tal vez su fluido corporal es muy fuerte o por algún motivo no ha podido asearse debidamente. De alguna u otra manera te comaprtimos algunos trucos para oler siempre rico y evites pasar un mal momento a los que te rodean.

Trucos para oler bien aunque no te hayas bañado en días. Foto Pixabay

Lo primero que debes de tomar en cuenta para no oler mal es ; cambiar tu ropa interior, usa diariamente desodorante, cambia tus calcetines , usa aceites corporales, evita comer alimentos chatarra, manten tu cuerpo hidratado, shampoo seco, elige la mejor opción para tus peinados, evita los skinny jeans.

Cambiar la ropa interior

Aunque no te bañes es de suma importancia que cambies tu ropa interior para despedirte de los malos olores y evitarás contraer una infección vaginal.

El uso del desodorante

El uso del desodorante es indispensable aún cuando te bañes, ya que usualmente las personas que cargan con mucho estrés suelen tener una sudoración excesiva por las axilas.

Uso de calcetines

Es muy importante saber que los pies es una de las zonas del cuerpo que más sudan y por ello son capaces de desprender un olor bastante desagradable, situación por la que probablemente las personas notarán que no te has bañado en días, por ello debes de cambiarlos con regularidad o bien poner talco a tus pies y calzado, el cual también es recomendable cambiar regularmente.

El uso de aceites corporales

Los aceites corporales es un arma que puedes usar constantemente, pues a diferencia de los perfumes el aceite corporal dura más tiempo.

Evita consumir alimentos chatarras

En este lapso de tiempo es recomendable que cuides bien lo que comes, debes de tener una dieta balanceada y evitar comer alimentos que contengan cebolla, ajo, o especias, ya que estos intensifican el mal olor. Elige frutas y verduras.

Evita usar ropa ajustada

Para evitar sudar tus partes íntimas es recomendable no usar ropa ajustada.

No tomar un baño diario no tiene nada de malo, sin embargo, debes de tener en cuenta que la higiene personal es de suma importancia para evitar enfermdedades y causar una mala experiencia a las personas que están junto a ti.