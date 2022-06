Trucos para bloquear a ese usuario que te hace la vida de cuadritos en WhatsApp

¿Te ha pasado que de repente hay personas que no son de tu total agrado y que por alguna razón importante las tienes como contactos de WhatsApp? Bueno, pues no te preocupes, porque hoy en día hay varias formas de bloquear a dicho contacto para que no te haga la vida de cuadritos a través de la app.

Y de esa forma o podrá volver a molestarte enviándote información que no es de tu interés o contenido que no te gusta. Incluso, podrás bloquear tanto contactos que ya tienes registrados como los mensajes que te llegan de números que no conoces y que incluso, buscan dañar tu teléfono enviándote virus y demás spam.

Y más que trucos, son opciones que WhatsApp te ofrece a través de su configuración que puedes personalizarla totalmente a tu manera; pues si algo busca la app de Meta para sus más de 2 mil usuarios alrededor de todo el mundo, es precisamente trabajar en la seguridad y privacidad de cada uno.

Lee también: Un punto verde en tus conversaciones de WhatsApp; qué significa

Bloquea a ese contacto que no quieres tener

Y lo mejor, es que estas opciones están disponibles tanto para equipos Android (varias marcas y modelos que soportan WhatsApp), así como para iOS (iPhone) y no tienes que echar mano de aplicaciones de terceros que por cierto, en muchas ocasiones también buscan dañar tu equipo e infringen en la privacidad de los usuarios, a través del robo de información de tus contactos.

Para bloquear a un contacto, lo puedes hacer de varias formas. Pues simplemente estás a un click de poderlo hacer y con la ventaja de puedes desbloquearlo cuando tú quieras, dependiendo entre otras cosas, de tus intereses.

Lee también: WhatsApp, así puedes activar más de 6 reacciones en tus chats

Lo primero será ver que no tengas actualizaciones pendientes, de lo contrario, podrás descargarlas desde Google Play Store (para Android) o App Store de iPhone.

Después, deberás entrar a WhatsApp y abrir la conversación del contacto que quieres bloquear.

Te aparecerá un menú de tres puntos, en la pantalla superior derecho o en la inferior (dependiendo de tu equipo) con las opciones de Más y Bloquear .

y . Por último, WhatsApp te preguntará si estás seguro de bloquear a dicho contacto, y para confirmarlo, deberás pulsar en Bloquear.

Ahora, que si alguien te ha contactado por llamadas de voz o videollamadas de WhatsApp y no tienes ninguna conversación con ese usuario, para bloquearlo, deberás ir a la pestaña de Llamadas y presionar el número de ese usuario de WhatsApp. Ahora se te mostrará otro menú en el que deberás elegir la opción de Bloquear en un par de ocasiones.

También puedes manejar dicha función del bloqueo desde los ajustes de WhatsApp.

Para ello, deberás ir a la app de Meta. Posteriormente, deberás hacer click en el menú de los tres puntos.

Ahora ve a Ajustes , luego elige Cuenta y por último Privacidad .

, luego elige y por último . Luego deberás buscar el apartado de Contactos bloqueados .

. Ahí podrás ver el total de contactos que tienes bloqueados.

Ahora tendrás que hacer click en la opción de Agregar que se ve junto al símbolo de más (+).

que se ve junto al símbolo de más (+). Acto seguido, podrás agregar al contacto que quieres bloquear -de los usuarios que tengas registrados en tu agenda-.

Y cuando has recibido un mensaje de un número que no conoces, también puedes bloquearlo. Para ello, sólo deberás abrir el chat pero si te ha enviado enlaces, lo mejor será no abrirlo, no sea que traiga un virus que dañe tu teléfono y te robe información propia y de sus contactos. Por último, en dicha conversación de aparecerán las opciones de Bloquear y Añadir. Deberás elegir la primera y listo, habrás bloqueado es contacto que no conoces.

Síguenos en