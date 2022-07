Truco para pixelear tus imágenes de WhatsApp antes de enviarlas

Seguro te ha pasado algunas veces que tras enviar imágenes por WhatsApp a tus contactos, a verces "se te va la mano" y muestras detalles que no querías ventilar. Bueno pues y no existe tal problema, pues ahora ya podrás proteger dichos detalles pixeleando dichas fotos con una herramienta de la app.

Así es, pues además de que podrás lograr ese objetivo, la otra buena noticia es que no tendrás que echar mano de otras aplicaciones de terceros que pueden llegar a dañar tu teléfono móvil con algún tipo de virus o infringiendo en tu privacidad con el robode dtos personales y de tus contactos.

La opción de esta herramienta se ubica en el editor de imágenes de la app de Meta y aunque desde hace tiempo ya está disponible en equipos iOS (iPhone), ahora también ha sido agregada a WhatsApp para teléfonos inteligentes Andoid.

Lo que significa que tras estar trabajando en favor de los más de 2 mil millones de usuarios de WhatsApp, ahora todo mundo podrá hcer uso de la herramienta para pixelear imágenes, y un total de 12 funciones más.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!