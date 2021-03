Truco para escuchar una nota de voz en WhatsApp antes de enviarla

Las notas de voz son una excelente herramienta de comunicación dentro de WhatsApp, pues son de gran ayuda para cuando el usuario quiere comunicar algo sin necesidad de escribir, incluso, aminoran el tiempo del envío del mensaje y sirven sobre todo, para cuando el usuario no tiene tiempo de escribir o la utiliza mientras está haciendo otra actividad. Pero, ¿se pueden escuchar las notas de voz antes de ser enviadas?

Por supuesto que se puede; pues así como se puede revisar un mensaje escrito antes de enviarlo, también se puede hacer con los también llamados mensajes de voz, que hoy en día, se pueden enviar en otras apps como WhatsApp.

Para lograrlo, sólo hay que seguir unos sencillos pasos y lo mejor de todo, es que no se necesitan de aplicaciones de terceros que no son oficiales o que pueden dañar el equipo con tal de lograr un objetivo que la propia aplicación no permite.

Otro detalle importante de las notas de voz, es que no sólo se puede escuchar de la persona, lo que ésta dice, pues hasta se puede guardar para escucharla cuantas veces se necesite, así como cualquier otro mensaje escrito. Incluso podrían ser mejor que las llamadas telefónicas porque no quedan grabadas en comparación de una nota de voz.

Sin embargo, se puede incurrir en el error de enviar esa nota de voz cuando no se ha revisado antes de enviarla y eso no la hace tan perfecta. Por ello, existe un truco muy fácil que está dentro de las herramientas que ofrece WhatsApp para que el usuario tenga una mejor experiencia al usar la app.

Lo único que se debe hacer, es poner atención y seguir los pasos al pie de la letra; de esta manera podrás escuchar tu audio o nota de voz de WhatsApp para no cometer errores antes de enviar ese mensaje, en una de las aplicaciones que ofrece más tecnología.

Punto número uno, debes entrar al chat a donde quieres enviar tu nota de voz, -puede ser a un sólo usuario o en un grupo-.

Posteriormente toca el ícono del micrófono y desbloquea deslizando hacia arriba; como cuando envías una nota de voz larga, y no es necesario tener el micrófono oprimido.

Cuando termines de grabar tu mensaje, debes cerrar WhatsApp.

Acto seguido, deberás entrar de nuevo al chat donde grabaste la nota y podrás ver que en la parte inferior de la pantalla aparece un pequeño reproductor con un bote de basura por un lado, y podrás escucharla; si no te convence o te has equivocado, entoces podrás eliminarla antes de elegir enviarla.

¡Con estos sencillos pasos podrás enviar notas sin errores y podrás decir exactamente lo que quieres!