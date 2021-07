Truco para descargar esas fotos que se autodestruyen en WhatsApp

Si eres de los que te gusta conservar una que otra foto que recibes a través de WhatsApp y es de las que se autodestruyen automáticamente después de unos días de haber sido enviada y no la viste a tiempo, ¡no te preocupes! porque hay manera de recuperarla y conservarla a través de un sencillo truco que hace referencia a una descarga, pero ¡cómo hacerlo?

Y lo mejor es que no necesitarás ningún programa para poder tener esa foto contigo o en tu celular para siempre o por el tiempo que desees. Muchas veces, cuando se reciben imágenes que interesan al usuario, normalmente se busca obtenerlas abriendo dicha imagen y tomándole un screen shot o captura de pantalla.

No obstante, en algunos casos no se guardan con la misma calidad con que fueron recibidas. Una de las formas en que esa imagen no sea destruida, es ver esos mensajes que llegan a nuestra cuenta de WhatsApp a tiempo y de esa manera ese mensaje no se autodestruirá.

Pero si eres de los que no tienes tiempo de leer los múltiples mensajes que se almacenan con el excesivo envío de los mismos, sólo tienes que abrirlo aunque no le pongas atención. Solo con abrir la imagen, ya cuentan como "vistos".

Y es que el asunto se debe a una nueva herramienta con el fin de mejorar la privacidad del usuario y se trata precisamene de esas fotos que desaparecen o se autodestruyen, por lo que en muchos de los casos, sólo puedes tener acceso a éstas una sola vez. Sin embargo, puedes activarlas de nuevo dese los ajustes o configuración de sistemas operativos para Androide o iOS (iPhone).

Y claro, el plus de este truco es que no es necesario recurrir a ningún programa de terceros o las famosas APK de dudosa procedencia que normalmente dañan tu equipo con los ya conocidos malwares o virus; además de que puede llegar a acceder a tu información personal y contactos de tu cuenta de WhatsApp.

Para lograrlo, sólo derberás tener instalado en tu celular, una app que te permita acceder a todas las carpetas de tu dispositivo, que dicho sea de paso, normalmente es un explorador de archivos y almacenamiento; que te dejará entrar a esos archivos ocultos de WhatsApp.

En este caso, el truco sólo funciona para equipos Android, ya que los iPhone que se funcionan con el sitema operativo de iOS se encuentran cifrado, por lo que prácticamente es imposible accesar a las carpetas.

Una vez que tienes un explorador de archivos (que normalmente vienen con el teléfono o los puedes descargar de PlayStore -la tienda virtual de Google-), todo será más fácil.

Ahora, sólo tienes que ingresar al explorador de archivos e ingresar a Almacenamiento.

Posteriormente elegir la opción de Archivos y entrar.

Se abrirá una pestaña en la que podrás ver todos los archivos que por default se almacenan con el uso del celular.

Ahora deberás buscar y entrar a la carpeta de WhatsApp y elegir la opción de Media .

y elegir la opción de . Allí deberás activar la función que permita ver las carpetas ocultas en WhatsApp Images .

. En ese apartado podrás ver todas las foos que has recibido a tráves de los mensajes de WhatsApp, incluso, hasta las que desaparecen o se autodestruyen.

Sólo debes tomar en cuenta que si quieres recuperar una foto, hay que hacerlo rápido, pues también se borran o eliminan de manera automática de la carpeta de WhatsApp.

