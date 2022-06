Truco de la cámara secreta de WhatsApp, ¿Qué es y cómo funciona?

Si eres de las personas que ama capturar imágenes a través de la fotografía o el vídeo, WhatsApp es una app que permite hacerlo y enviarla a tus contactos, pero si todavía quieres reducir más las posibilidades de hacerlo desde la app pero en forma remota, entonces tendrás que echar mano del truco de su cámara secreta, pero ¿qué es y cómo funciona?, ¡sigue leyendo y averígualo!

Dicha cámara secreta, funciona de forma más rápida y eficiente, pero sólo es para celulares Android, gracias al funcionamiento de los mismos, ya que los equipos iOS (iPhone), tienen otra forma de funcionar, además de que su sistema de privacidad y seguridad no permiten hacerlo.

Así que si eres usuario de un equipo Android, esta nota podrá interesarte, ya que WhatsApp tiene diversidad de formas de uso, así como la personalización a tu medida, pues hay que recordad que la app, propiedad de Meta, se ha esforzado por hacer más práctica la vida a sus usuarios, que rebasan los 2 mil millones alrededor del mundo.

Este dispositivo de WhatsApp, no es más que un atajo que la mayoría de los equipos Android ofrece a sus usuarios que se conoce como Widgets, y desde ahí, podrás tomar fotos y subirlas incluso a tus estados de WhatsApp o enviarla a uno o varios contactos.

Nota: para poder accesar esa cámara secreta de WhatsApp de forma remota, deberás tener actualizado WhatsApp, pero si no lo tienes, busca dicha actualización en la tienda virtual Play Store de Google.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!