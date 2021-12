Truco de WhatsApp para que todas tus conversaciones se autodestruyan

El servicio de mensajería instantánea, reconocida a nivel mundial como WhatsApp, está sufriendo cambios y constantes actualizaciones, y para finalizar este 2021, no ha sido la excepción. Pues hay un tema que ha llegado a inquietar a los más de 5 mil millones de usuarios en todo el mundo como es la autodestrucción de mensajes en 24 horas o los llamados mensajes temporales. Y éste es el truco para que todas las conversaciones se destruyan si es que así lo desean los usuarios.

Con anterioridad, se hicieron presentes los mensajes multimedia que se autodestruyen con sólo una vista -si es que así se desea-; no obstante, hoy no solo son las imágenes las que pueden llegar a desaparecer de las conversaciones, sino también los mensajes de texto, audio, enlaces y documentos, entre otros.

Y es que, tras una reciente actualización de WhatsApp, hasta hace unos días, las herramientas de los mensajes temporales se debían habilitar; sin embargo, hoy la app de Meta, ofrece la opción de activarla para que todos los nuevos chats se se puedan autodestruir en general.

Y tras lo "más nuevo" de WhatsApp, si los usuarios quieren activar la función para que los mensajes se autodestruyan automáticamente, éste es el procedimiento que se debe seguir paso a paso para lograrlo:

Otro dato importante es que no solo se destruirán los mensajes que se reciban, sino también los que se envíen y lo mejor es que WhatsApp da la libertad a los usuarios de desactivar dicha función cuando se desee.

Un punto no menos importante es que, cuando un usuario elija alguna de estas opciones de tiempo, WhatsApp le hará llegar un aviso a todos los contactos de éste, informando que se ha habilitado la función desde su cuenta, y lo mejor es que cada usuario tiene la libertad de rechazar la opción para que ninguna conversación sea eliminada de forma automática.

Ahora, si lo que se quiere es desactivar la opción de "Mensajes Temporales" en un chat sin que afecte a los demás contactos, también se puede desactivar la herramienta o función sólo para ese contacto o los que se elijan y eso no afectará a los demás.

Para hacerlo, sólo es necesario abrir la conversación de un contacto y hacer click sobre la foto de perfil, se desplegará un menú en el que se puede ver la opción de "Mensajes Temporales" y ahí se puedes activar la función para ese usuario.

En cuanto a los grupos, los mensajes autodestruibles, sólo aplicará si el administrador del grupo acepta, de lo contrario, puede bloquear la herramienta.

