Truco de WhatsApp para enviar un mensaje ocultando tu número de teléfono

En pleno siglo XXI y a más de una década del lanzamiento de WhatsApp, la app que ha venido a revolucionar y a hacer más práctica la vida de las personas en el ámbito de la comunicación y en muchos otros aspectos, aún hay usuarios que desean pasar desapercibidos, en modo incógnito o permanecer en el anonimato. Y si eres de l@s que piensan o quieren lo mismo, ocultar el número telefónico al momento de estar enviando un mensaje podría ser una buena opción para lograr mantener protegida la identidad de cada usuario.

Pero hay que saber que esto no podría ser de todo bueno, pues millones de usuarios suelen agendar los números telefónicos y sólo responden llamadas y mensajes de personas que tienen agregadas a sus contactos; por lo que si se trata de enviar un mensaje a una persona por primera vez que no tiene ese número guardado y además no se puede ver ni el número del que se recibe, podría resultar catastrófico para las dos partes.

No obstante, sabiendo lo anterior, hay quienes luchan por permanecer anónimos y ocultar su identidad, sin pensar siquiera los estragos que podrían causar en sus contactos. Aunque para lograrlo, es importante saber que se necesita echar mano de una app de terceros y que el truco sólo se puede lograr con equipos Android, pues por las medidas de seguridad que maneja el sistema operativo iOS, para iPhone, es imposible.

Como primer paso para emprender esta nueva aventura tecnológica para utilizarla a través de tu cuenta de WhatsApp, es necesario crear un número virtual con el que se podrán enviar y recibir mensajes por la app.

El segundo dato importante es que el truco sólo estará funcionando por el tiempo que cada quien decida hasta darle de baja.

Ahora, sigue el procedimiento para saber cómo poder enviar mensajes de WhatsApp sin que se vea tu número telefónico:

Para poder crear un número virtual de WhatsApp, será necesario descargar la aplicación Hushed (ingresa al enlace desde aquí) o desde Play Store (la tienda virtual de Google).

Luego hay que abrirla en el equipo celular y dar click en Comenzar.

Tras ello, deberás registrarte usando una dirección de correo electrónico y una contraseña que sean válidos y fáciles de recordar.

Posteriormente se te pedirán los permisos de acceso al micrófono y el listado de contactos, por lo que es importante aceptarlos, de lo contrario, no funcionaría correctamente el truco.

Acto seguido y una vez adentro, deberás hacer click sobre Obtener nuevo número.

Hay que elegir el país de donde quieres crear ese número virtual y luego el área con la que se desee crear dicho número virtual. Ésta será la que determine el prefijo de la numeración de dicho número telefónico para poder crear una cuenta de WhatsApp.

De esta forma podrás tener un número virtual para utilizarlo en la app; sólo que será de manera temporal; si se desea seguir utilizándolo, habrá que pagar una cuota al portal.

Ahora, se deberá ir a WhatsApp y registrar la cuenta con ese número virtual; se recibirá también un número código de verificación de Hushed; sólo tendrás que copiarlo y pegarlo y listo.

Por último, deberás enviar un mensaje a uno de sus contactos que aparecerá sin tu número de teléfono real.

Truco de WhatsApp para enviar un mensaje ocultando tu número de teléfono. Foto Captura pantalla Google

