Truco de WhatsApp para colocar tu nombre con texto invisible

De trucos y funciones está lleno el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y uno que está poniendo en revolución a los usuarios que prefieren mantener secreta su identidad, es el poder colocar su nombre con con texto invisible, lo que ayudaría a reforzar la seguridad de los adscritos, sobre todo cuando reciben mensajes de personas que no conocen.

Y es que las estafas, fraudes y otras formas de infringir en la seguridad de los más de 5 mil millones de adscritos están a la orden del día. Es por ello que WhatsApp trabaja para proteger la seguridad de cada uno de sus usuarios como por ejemplo, utilizando la herramienta del cifrado extremo a extremo.

Pues aunque muchos de los usuarios no le sacan todo el jugo que tiene la app que ahora forma parte de la familia Meta, es importante saber identificar cuáles son las herramientas y funciones que coadyuban a la integridad de los usuarios de WhatsApp.

Pero los que sí están interesados en sacarle el mejor provecho, son usuarios que siempre están buscando la forma de hacer más fácil las herramientas y funciones y es por ello que descubren cómo pueden lograr algunos trucos.

Así que para saber cómo se puede lograr escribir el nombre de cada usuario con texto invisible, basta con seguir el siguiente procedimiento que sin lugar a dudas será de mucha ayuda para aquellos adscritos que quieren cuidar su privacidad.

Lo que te mantendrá incluso en modo incógnito y si alguien tiene una conversación contigo, no podrán ver tu nombre pero sabrán quién eres a menos de que te tengan agregad@ a sus contactos.

