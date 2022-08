Tras ser de Meta, WhatsApp sigue evolucionando su nombre; así se llama ahora

Tras ser de "Meta", la aplicación de mensajería instantánea con más auge a nivel mundial conocida como WhatsApp, sigue evolucionando en cuanto a su nombre y así se llama ahora. En octubre de 2021 se daba a conocer que la app estaría cambiando de "From Facebook" a "From Meta", ¿pero cómo se llama ahora?

Dentro de las últimas actualizaciones que han surgido recientemente y surgirán en las próximas semanas, ha trascendido que, tras algunos cambios internos que ha sufrido el servicio de mensajería más popular del mundo, ahora se ha visto sometido a una nueva trasformación de su nombre.

Y todos se debe a cuestiones internas y políticas de la app que en un principio fue propiedad de Mark Zuckerberg (el creador de Facebook) y luego pasó a ser de Meta, que aunque sigue siendo propiedad del padre de la tecnología en redes sociales, ha decidido hacerle otro pequeño cambio en la identidad de la popular app.

Siempre se ha sabido que WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea o lo que es lo mismo decir un "mensajero", por lo que no es raro ver a la app con su nuevo apellido que ha sido cambiado por segunda vez.

Pues de ser "WhatsApp from Facebook", pasó a ser "WhatsApp from Meta" en octubre de 2021; y este agosto de 2022, dejó atrás sus dos primeras identidades y hoy, al acceder a la cuenta de WhatsApp en el teléfono celular, se puede leer claramente "WhatsApp Messenger".

Otra opción para ver el nuevo nombre o identidad de tu app favorita, es a través de los ajustes de tu cuenta de WhatsApp. Para ello, sólo deberás seguir un sencillo procedimiento y podrás ver con todas sus letras su nombre real: "WhatsApp Messenger".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!