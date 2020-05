Tik Tok permite utilizar a los usuarios la aplicación de Excell

La aplicación de Tik Tok permitirá que la cuenta de How To Excel pueda utilizarla los internautas para utilizar el contenido y aprender a manejar con facilidad Excel pues a causa de la pandemia mundial del coronavirus Tik Tok se ha convertido en una app de mayor tendencia a nivel mundial, pues ahora no solo los usuarios aprenderán a bailar o aprender a hacer recetas

Aunque a los usuarios les cause asombro ya hay una cuenta de TikTok en la que puede ser útil en el ámbito social pero ahora ya en el educativo para los jóvenes que ocupan saber y manejar excel el cual contiene fórmulas complicadas y que hasta el momento ya hay 50 mil seguidores que son seguidores de esta aplicación.

Oigan aprendan a usar Excel en lugar de Tik Tok. — poly_love (@fernnanda_poly) March 26, 2020

Al momento de dar a conocer los videos y al ser tan corto el tiempo la explicación es sencilla pero se puede aprender rápidamente trucos que faciliten el manejo de este office como base de datos, tablas dinámicas, reportes entre otras cosas. Pues el objetivo es que los jóvenes aprendan lo más que puedan de Excel.

El emparejamiento parental es una de las maneras que los padres de familia pueden tener el control de lo que hacen sus hijos con el objetivo de saber que contenido están viendo y asi mismo pueden restringir el contenido que no es apropiado por su hijo.

Tik Tok no solamente tiene la visión de que las personas que se encuentran en cuarentena sin poder salir por la pandemia mundial del coronavirus no pueden salir de casa ni mucho menos convivir con sus familiares y amigos por el miedo de contagiarse por el virus, asi que ahora ya permite que los jóvenes puedan aprender a través de la cuenta de How To Excel.