Tiempo de viajar

Antes que el estrés se apodere de lo mejor de tu persona, es el momento oportuno para planificar una escapada o fin de semana largo para aprovechar el feriado y experimentar un merecido “cambio de aire”, que te aleje por unos días de la rutina y las tensiones cotidianas.

No se trata de cantidad, por el contrario, el tema está relacionado con el buen estado de ánimo, las ganas de pasarla bien y la calidad de ese viaje que elegiste llevar a cabo, junto a los afectos o en solitario…

Pensando en alojamientos

Una manera relajada de hospedaje, que además te permite reducir costos, tiene que ver con la opción hoteles all inclusive. Infraestructura confortable, servicios a disposición desde la permanente atención personalizada, ambientes amigables y actividades para el bienestar y entretenimiento de todas las edades.

La modalidad “todo incluído” sin duda global, se encuentra enfocada en los paraísos caribeños de México, Colombia, República Dominicana, etc.

Entre los hoteles all inclusive localizados en territorio mexicano, un gran destino turístico en sí mismo sin lugar a dudas, se destacan los siguientes establecimientos: Las Palmas by the Sea, Playa Mazatlán, Azul Ixtapa, Palacio Mundo Imperial en Acapulco, Princess Mundo Imperial Riviera, Riviera Diamante…

Autor: Alexander Mils "Hoteles All Inclusive"

Son espacios para descansar, despreocuparse de la comida y la bebida de cada jornada-de carácter ilimitado-, la variedad de bares, restoranes especializados en platos típicos y comida internacional, piscinas, programa de entretenimientos para niños y adultos, gimnasio, prácticas deportivas y shows nocturnos. En verano, algunas de estas propuestas de alojamiento cuentan con playa privada para huéspedes.

Para evaluar y si los números “cierran”, observando también los descuentos y beneficios bancarios, financiación en cuotas fijas…concretar las reservas on-line desde la comodidad de tu cuarto.

Conociendo "México lindo"

Como para que vayas elaborando tu hoja de ruta, estos balnearios y ciudades imperdibles como por ejemplo: Puerto Vallarta, Acapulco, Jalisco, Nayarit, Campeche, Tamaulipas, Colima, Veracruz, Yucatán, Playas de Baja California, los “Pueblos Mágicos” de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas, Salvatierra en Guanajuato, Sombrerete en Zacatecas, Xicotepec/Puebla, Taxco/Guerrero, Tacámbaro/Michoacán, Teotihuacán/Ciudad de México, Tequila/Jalisco, Tepoztlán/Morelos, Tulum/Quintana Roo, Tapijulapa/Tabasco…

Otro imperdible, el safari fotográfico en Teotihuacán, junto a la preservada e impactante diversidad de tesoros arqueológicos con el sello cultural de la Civilización Maya: Chichén Itzá, Uxmal y la Ruta Puuc, El Tajín, Palenque, Monte Albán, Tlaxcala, y los secretos que esconde la Máscara de Calakmul…

O Brasil

Pero si consideras que es hora de volar fronteras afuera, de descubrir e interactuar con otras realidades, costumbres, con una intensa impronta cultural donde la naturaleza es parte esencial, de la mano de su gente amable y dispuesta, la República Federativa de Brasil, ya te está esperando. El portuñol es una variación aceptada del idioma oficial que es el portugués, para que las comunicaciones fluyan en la comprensión y la buena onda.

Los vuelos a Brasil desde mexico suman alternativas para que elijas aquella que pueda satisfacer por completo tus expectativas. La anticipación en las reservas genera importantes descuentos.

Autor: Agustín Díaz "Vuelos a Brasil desde México"

Para tener en cuenta: el pasaporte, al menos con seis meses de vigencia, y un seguro de asistencia al viajero que pueda cubrir situaciones inesperadas de enfermedad, accidentes o pérdida de equipaje.

¡Buen Viaje!