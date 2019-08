Spiderman: Far from Home se reestrenará en cines con nueva escena

Spiderman: Far from Home conquistó la taquilla mundial y repetirá la mimsa acción de Avengers Endgame, será reestrenada en las salas de cine con nuevas escenas y secuencias de acción. ¡Estupendo!

La película de Spiderman recaudó alrededor de un billón de dólares en la taquilla mundial, pero contemplando aumentarlas ganancias la cinta se reestrenará pronto con una nueva escena.

Las escenas que se incluirán en la cinta para su nuevo estreno son de acción, ero no fueron incluidas en el estreno original hace unos meses. Eso significa que obviamente ya están grabadas.

Este método de Marvel ya fue implementado con Avengers Endgame para poder desbancar a Avatar y quedarse con la posición de la película más taquillera de todos los tiempos ¡y lo logró!

Aunque con este reestreno no se espera rompr un récord, Spiderman: Far from Home es más taquillera que Captain Marvel.