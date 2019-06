Spider-Man lejos de casa el éxito de Marvel después de Avengers

Se podría perdonar a Peter Parker por desear unas vacaciones mientras comienza "Spider-Man: Far From Home". Después de unas últimas películas emotivas y extenuantes con los Vengadores, un descanso suena bien. "No pensé que tenía que salvar al mundo este verano", se queja.

Pero, ya sabes el simulacro: con gran poder viene una gran responsabilidad. Así que es solo una cuestión de tiempo antes de que el viaje escolar europeo de Parker sea interrumpido por un caos que requiere un webslinger. Nos alegramos de que los cineastas tampoco hayan tomado vacaciones también.

En esta ambiciosa y finalmente exitosa secuela de "Spider-Man: Homecoming", Parker cambia la ciudad de Nueva York de Coney Island y el ferry de Staten Island por ciudades tan emblemáticas como Venecia, Berlín, Londres y Praga. Verlo oscilar desde los antiguos campanarios en lugar de los rascacielos de Manhattan es extrañamente emocionante.

La primera mitad de "Spider-Man: Far From Home" podría quedarse sola. Parker hace malabares para tratar de enamorar a la resistente pero vulnerable MJ (la siempre bienvenida Zendaya) mientras lucha contra monstruos gigantes junto a un grupo de superhéroes.

Tal vez sea un poco decepcionante, pero es sólido. Simplemente quédese cerca: las cosas se vuelven positivamente extrañas en la segunda mitad cuando la película cambia de velocidad y se convierte en una especie de comentario sobre la ilusión cinematográfica en sí. Va del pop soleado al jazz ácido, de "Saved By the Bell" a "The Matrix".

Tendrás que ver Avengers Endgame antes de Spider-Man

Hablando de la escuela, los espectadores que aún no han visto "Avengers: Endgame" tienen que hacer algunos deberes antes de ver a Tom Holland ponerse el traje rojo y azul esta vez. "Lejos de casa" ocurre inmediatamente después de la meta-conclusión de las 22 películas en el Universo Cinematográfico de Marvel y supone que sabes lo que sucedió.

Además, podría ser una noche de escuela, pero ni siquiera pienses en dejar el teatro antes de ver las dos codas posteriores al cine.

El director Jon Watts regresa, sumado al gran trabajo que hizo en la primera película, y los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers, quienes ayudaron a escribir "Homecoming", hacen su propio regreso a casa. Al igual que Jon Favreau, que interpreta a Happy Hogan, a Marisa Tomei como tía May y a Jacob Batalon como el mejor amigo de Parker, quien esta vez abandona el nerdiness para mostrar a un Ned de hombre del mundo.