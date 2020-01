Significado del emoji de la mujer con los brazos cruzados WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que brinda herramientas que hacen que las conversaciones sean más divertidas. Los emojis son la manera más sencilla de sustituir el texto con una imagen, pues representan emociones que cualquier persona puede tener como enojo, tristeza, frustación, alegría, etc.

Los significados de los emojis tienen un importante papel en cuanto a las conversaciones, debido a que si no se tiene el concepto real, la conversación se puede distorsionar de manera que la persona que lo está leyendo no comprenderá lo que se le quiere transmitir, así que el usuario no solo se debe de guiarse por la imagen y darle el sentido con solo apreciarla a simple vista.

a ver los emojis recientes q han usado? pic.twitter.com/rQncjjwN35 — gaby�� (@babygintoki) January 16, 2020

El significado del emoji de la mujer con los brazos cruzados es un emoji que tiene relación con las personas que viven en el continente asiático. La estructura física que tiene este emoji es de una persona que está cruzando las manos indicando un no como respuesta a cualquier situación que el usuario considera que no es bueno para él.

Sin embargo, este emoji tiene una de las ventajas al pulsar en la imagen te aparecerá una opción en la que te permite que le cambies la tonalidad, el color del cabello, y el sexo de la persona que en este caso sería la representación de un hombre.

La definición de un emoji es importante, ya que si el usuario quiere sustituir el texto por una imagen, se le debe de dar el uso correcto, pues con solo mirarlo no basta, en ocasiones se confunde el significado de mirarlo, con el concepto real que tiene. WhatsApp cuenta con emojis que hacen que la persona se sienta identificada con ellas, pues si bien es cierto se usan a diario.

Recientemente WhatsApp lanzó 239 emojis, que estarán listos para usarse, con la intención de que los usuarios tengan más imágenes con las cuales identificarse y usarlas en cualquier conversación. Entre los nuevos emojis encontrarás el de los brazos y piernas ortopédicas, corazones blancos y negros, audífonos, una gota de sangre, aparatos médicos, personas con bastón guía, en silla de ruedas, una mano haciendo el gesto de pellizcar, el de la cara bostezando y el de parejas del mismo sexo.