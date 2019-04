Significado de soñar con besos de la persona que te gusta

El significado de soñar con besos significa que tienes algo pendiente con esa persona y seguramente se trata de algún asunto relacionado con el amor o bien, puede ser el anuncio de algo nuevo en tu vida, desde una relación de pareja hasta un trabajo.

Los besos en los sueños por lo general hacen referencia a que te hace falta hablar más con esa persona a la que besas. Pues probablemente tengas muchas cosas pendientes y que es necesario resolver.

Soñar con besos puede ser señal de que tienes un asunto pendiente con esa persona. Foto: Unplash

Soñar con besos de un desconocido

Cuando sueñas que le das un beso a una persona desconocida en la boca o el cuello es señal de que vienen tentaciones a tu vida y ante el menor descuidos podrías caer en ellas. Cuando besas en la oscuridad indica que estarás relacionado en chismes, con los que buscarán perjudicar tu imagen.

En caso de que te veas en el sueño dándole un beso a uno de tus enemigos es indicio de que traes problemas internos y que estás perdiendo la confianza en ti mismo.

Cuando ves que la persona que te gusta te da un beso es señal de que estás esperando que se acerque a ti. Pues también se trata de las formas de que tu subconciente se hace presente, pues es algo que quieres que se haga realidad.

En caso de besar a la persona que te gusta en la oscuridad, pero no te corresponde es señal e que no debes confiar ciegamente en ella. Debido a que probablemente las cosas no son tan buenas como intentará hacertelas creer.

Si en el sueño alguien te besa la mano por muy amable y sonriente que aparezca significa que vienen traiciones por parte de una persona muy allegada a ti.