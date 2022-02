Si te han robado tu celular, así puedes eliminar tu cuenta de WhatsApp

En pleno siglo XXI todavía se siguen dando el robo a los celulares y es por ello, que si tú terminaras siendo víctima de la sustracción de tu equipo celular, así puedes eliminar tu cuenta de WhatsApp. Pues aunque no lo creas, existe la forma de dar de baja tu cuenta para que no siga siendo utilizada.

Y es que, luego de lograr entrar a un equipo celular tras desbloquearlo, los 'nuevos dueños' del equipo, podrían enterarse de toda la información generada a partir de la identidad de un usuario de WhatsApp, por ello, es bueno saber que existen alternativas para que los maleantes, no puedan acceder a dicha información.

Pues al fin se ha dado a conocer una forma de eliminar tu cuenta de WhatsApp desde otro equipo, aunque tu celular ya haya sido apagado. Se trata de un método que se se hace de forma remota aún y cuando tu equipo esté "dormido".

Para ello, y en caso de que seas víctima del robo de tu teléfono celular, deberás seguir los pasos del siguiente procedimiento para poder eliminar tu cuenta de WhatsApp.

