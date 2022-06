Si te equivocas en un mensaje de WhatsApp que has enviado, ya podrás editarlo

¿Cuántas veces no te ha pasado que luego de enviar un mensaje de WhatsApp te das cuenta de que lo redactaste mal? Eso sin contar que hay que pasar por "la vergüenza" de optar por "Eliminar para todos", dejando en ascuas a tus contactos individuales o en grupo porque le siembras la zozobra de saber qué escribiste... Bueno, pues eso cambiará en las próximas semanas debido a que la app ya está trabajando en una nueva función de editar mensajes después de ser enviados.

Por esta razón, ya no tendrás que pasar por el "bochornoso momento" de corregir después de enviar el mensaje con el clásico asterisco al inicio o al final del mensaje o eliminarlo, volver a escribirlo y enviarlo de nuevo. Pues se sabe que WhatsApp ha estado trabajando para ofrecer a los usuarios la nueva herramienta de edición que hará que los errores no se noten; mismos, que muchas veces son producto del autocorrector o el teclado predictivo.

Y lo mejor es que no hay necesidad de descargar aplicaciones de terceros que después roben información personal de los usuarios y/o dañen el equipo celular. Pero, ¿cómo funcionará la edición de mensajes después de enviados?

Y por si fuera poco, las buenas noticias sobre esta nueva herramienta o función de WhatsApp ¡no paran!, pues además, WABetaInfo, el sitio especializado de la pp de Meta, supone que la edición de mensajes de WhatsApp no tenga un historial de edición, haciendo referencia a que no habrá antecedentes de dicha edición, como pasa con los comentarios en YouTube.

Los primeros usuarios que podrán pasar por esta experiencia de la función de edición de mensajes, serán quienes tengan instalada la versión Beta de WhatsApp en sus equipos celulares Android o iOS (iPhone). La versión Beta, es un programa de prueba mediante el cual, los usuarios conocidos como "beta tester", pueden ver con sus propios ojos y en sus dispositivos, los últimos cambios que se han hecho en la app y empezar a experimentar las nuevas funciones que ésta ofrece, antes de que sean lanzadas de manera oficial para todo mundo.

Si no tienes la versión Beta de WhatsApp instalada en tu celular, podrás descargarla tanto en dispositivos Android como en iOS (iPhone) o bien, esperar a que tu equipo se actualice solo. Sigue al pie de la letra los pasos que continuación se enlistan para poder probar la edición de mensajes enviados antes que nadie, una vez que estén en modo prueba en un chat personal o grupal, según WABetaInfo.

Diana Palacios Periodista

