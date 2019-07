Revelan primer tráiler de Jumanji: The Next Level

¡Retumban los tambores! Sony Pictures lanza los dados para que inicie el juego de Jumanji: The Next Level cone el primer tráiler oficial de la secuela de Welcome to the Jungle que hizo su debut en 2017.

Diciembre está listo para recibir el estreno de Jumanji: The Next Level dirigida por Jake Kasdan, en esta segunda cinta estarán presentes algunos de los actores de la primera.

El primer tráiler de Jumanji resulta prometedor y deja grandes expectativas para el estreno de la película. Tal parece que podremos morir, pero de risa con esta segunda parte en la que veremos a The Rock mejor que nunca.

Lee también:Marvel's Avengers video juego lanza tráiler y fans se enfurecen

Por lo que se puede apreciar en el tráiler, el adelanto revela que una vez más los jugadores tendrán que enfrentarse a una serie de desafíos que han sido llevados a otro nivel.

Los cuatro amigos regresarán a Jumanji para rescatar a uno de ellos y descubrirán que nada es como habían estado pensando y mucho menos esperando. Tendrán que enfrentarse a situaciones desconocidas.

Sin embargo el adelanto no da señas de qué sucederá con los dos jugadores que habían quedado perdidos en la cinta anterior y quién no podría sobrevivir al juego más peligroso del mundo.