Remedio casero que te ayudará a eliminar las ojeras y las bolsas de los ojos

Uno de los grandes problemas con los que todas las mujeres, y algunos hombres, han lidiado alguna vez en su vida son las ojeras y las bolsas que se forman alrededor de los ojos y que suelen aparecer cuando no se ha descansado bien o como signos de la edad.

Los momentos de estrés, el exceso de trabajo, la falta de hidratación, la vida sedentaria, la mala alimentación y el escaso descanso suelen ser factores que detonan estas “imperfecciones” en el contorno de los ojos, que es una de las zonas más sensibles del cuerpo humano y que resienten rápidamente los excesos y el cansancio de la piel.

Es por ello que aquí te traemos unos remedios caseros para eliminar las ojeras y las bolsas de los ojos, o al menos matizarlas, para que luzcas una mirada limpia y atractiva, como de estrella de la televisión, y te olvides de presentar un rostro cansado, que incluso podría hacerte ver mayor de lo que eres.

Para evitar que aparezcan las molestas ojeras y las bolsas se recomienda que a partir de los 25 años se utilice una crema especial para el contorno de los ojos, la cual hidrata y desinflama la zona generalmente mientras duermes, por lo que evita o retrasa el envejecimiento de las células.

Es importante también llevar un estilo de vida saludable y tomar el descanso adecuado para que este producto haga su trabajo de buena forma, sin embargo, si eres de las que aun siguiendo al pie de la letra estas instrucciones todavía tienes este problema, quizá alguno de los siguientes remedios caseros te ayude.

1. Rodajas de pepino frío

Uno de los remedios caseros y naturales más populares para atacar las ojeras y las bolsas en los ojos es el pepino, y este es todo un clásico que han seguido por generaciones mujeres de todo el mundo, pues se sabe que este vegetal tiene un poder hidratante y vitamina E que ayudan a regenerar la piel de la zona.

Para que funcione doblemente, puedes cortarlo en rodajas y meterlo al refrigerador hasta que esté muy frío y posteriormente aplicarlo sobre tus ojos por aproximadamente 30 minutos. Si eres constante, verás la diferencia en poco tiempo.

Las rodajas deben estar frías, por lo que se recomienda meterlas en el refrigerador. Foto Pexels

2. Bolsas de té manzanilla

Este es otro clásico y un gran remedio casero sacado del baúl de las abuelas. Si no tienes pepino a la mano puedes utilizar bolsitas de té de manzanilla, planta que es conocida como un anti-inflamatorio natural y que tiene muchos beneficios sobre el cuerpo humano.

Lo que debes hacer es prepararte un té con agua tibia y dejar las bolsitas durante un tiempo, para después sacarlas, retirar el exceso de agua y colocarlas sobre tus ojos por 15 minutos. Este remedio también funciona si en lugar de manzanilla tienes té verde o té de hierbabuena. Si no lo has probado aún, no pierdas tiempo, pues puede ser tu salvación sin gastar mucho dinero.

La manzanilla puede traer grandes beneficios a tus ojos y a tu piel. Foto Pexels

