Después que Facebook reconociera la filtración interna de 600 millones de contraseñas de usuarios a empleados de la compañia, la recomendación más oportuna es cambiarla y activar el modo de autenticación en dos pasos o de dos factores 2FA.

Los expertos en cibrseguridad aseguran que, es indispensable cambiar nuestra contraseña, mientras que Facebook aseguró que se le notificaría a los usuarios afectados a través de un correo electrónico.

Recomiendan cambiar contraseña de Facebook ante fallas de seguridad. Foto: Pixabay

Una de las principales recomendaciones es activar en nuestras cuentas de Facebook el modo de autenticación de dos factores 2FA, diponible en la Configuración de la cuenta y Seguridad.

A pesar de que las cntraseñas no fueron filtradas a personas ajenas o externas a la comapañía, según los expertos, podrían llegar a manos de piratas infórmatios. Ña recomendación la hizo también Facebook, pero si no recibiste el correo de confirmación, aún así deberías aplicar la medida si no quieres que tu cuenta sea vilada.