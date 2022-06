Qué significa soñar que tus perros que ya han muerto están vivos

Soñar con mascotas es algo cotidiano para la mayoría de las personas, sobre todo porque se trata de seres con los que conviven a diario, pero cuando en esta visión del mundo onírico ves que alguna que ya ha partido de este plano está viva, entonces debes prestar atención porque hay un mensaje especial.

Por generaciones, los perros han sido las mascotas ideales para las familias o incluso para las personas que prefieren una vida más solitaria, sobre todo porque son buenos acompañantes, leales y guardianes, cualidades que los hacen ser muy valorados y queridos, por ello, cuando parten suelen dejar un hueco muy profundo y es ahí cuando a veces sueñas con tus perros que ya han muerto.

Si acabas de sufrir la pérdida de tu mascota es probable que este sueño se deba a la añoranza y tristeza que todavía sientes, pero si han pasado ya varios años desde que partieron y sueñas que están vivos, presta atención porque hay algo que el subconsciente quiere advertirte y aquí te decimos qué significa.

Lee también: Qué significa cuando sueñas con un gato que se muestra muy agresivo

¿Qué quiere decir cuando sueñas un perro?

En las películas y en las ficciones de televisión, los perros son símbolo de lealtad y amor incondicional y en el mundo onírico el significado que tienen no es tan distinto pues representan a una persona cercana a ti que te es leal y te apoya, pero en caso de que el animal sea agresivo también puede alertarse sobre alguna traición o amenaza.

Otro de los significados que se atribuyen a soñar con un perro indica que tal vez sientes la necesidad de tener compañía o es probable que en este momento de tu vida te sientas aislado o solo, por lo que el subconsciente de alguna manera está reflejando tus pensamientos más íntimos.

Lee también: Qué significa soñar que estás en una casa donde viviste anteriormente

Soñar que tu perro está vivo

Despedir a una mascota es de las cosas más difíciles de hacer y si recientemente perdiste una, soñar con que está viva evoca la añoranza y la tristeza que todavía sientes ante su partida. También indica que no has superado su muerte, por lo que esta visión te invita a que vivas tu duelo y superes la situación con el tiempo.

No obstante, si el caso anterior no es el tuyo y tus perros ya murieron hace algún tiempo pero de repente los ves vivos en tus sueños quiere decir que hay algo que no te va bien, en este sentido, el perro toma el símbolo de guardián y aparece para protegerte o para darte la seguridad en ese aspecto de tu vida que tú sabes está afectándote.

Pero no todos los significados sobre este sueño son negativos, también puede anunciarte que llegará una nueva persona a tu vida que traerá cosas positivas a tu vida, puede ser en cualquier ámbito, por lo que no te debes cerrar a conocer más gente, tal vez te llevas una sorpresa.

Soñar con tu mascota fallecida y verla viva puede ser normal si acabas de sufrir su pérdida. Foto Pixabay

Síguenos en