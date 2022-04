Qué significa soñar que tu ex pareja ya está con otra persona

Los sueños en muchas ocasiones reflejan algunos de los sentimientos más escondidos de una persona y uno de los más comunes es soñar con la ex pareja, con la cual ya se rompió una relación pero sigue apareciendo en el mundo onírico y pone a pensar cuál es el mensaje que esto tiene.

Soñar con tu ex pareja es muy normal en caso de que su relación haya acabado recientemente pues el apego que existía está todavía muy latente y quizá algo que viste en la TV te lo recordó y dormiste pensando en él o ella, aunque en los sueños, esta visión tiene un significado muy específico.

Como en todas las visiones del mundo onírico, los detalles y los contextos son importantes, es por ello que no es lo mismo soñar que vuelves con tu ex que soñar que tu ex pareja ya está con otra persona, de ser así, presta atención que aquí te contamos qué significa.

Lee también: Qué significa soñar que estás en una playa de aguas cristalinas

Para empezar, soñar con tu ex puede significar que quedaron temas o situaciones pendientes por resolver entre ambos y esa sensación no te deja estar tranquilo o tranquila pues sientes que todavía no has cerrado bien ese ciclo, por eso ello se te suele presentar mientras duermes.

También, en ocasiones, tiene que ver con el proceso de duelo que estás viviendo actualmente y esos sentimientos se proyectan cuando estás durmiendo. Uno de los sueños más comunes es cuando ves que regresas con tu ex, el significado de esto no es para nada una premonición de que esto vaya a ocurrir, sino más bien que hay un deseo tuyo por volver a retomar esa relación.

Soñar que tu ex ya tiene nueva pareja

Cuando uno está triste por un rompimiento, lo menos que quiere es tener este tipo de sueño pues viene a echarle más sal a la herida, sin embargo, es más cotidiano de lo que crees y si es tu caso, pon atención a los detalles para poder descifrarlo.

Soñar que tu ex ya está con otra persona indica que aunque quizá ya haya pasado mucho tiempo desde que terminaron, todavía tienes ese sentimiento de pertenencia hacía él o ella, es decir, lo sientes como si aún estuviera contigo y no soportas la idea de que pudiera estar con alguien más.

Lee también: Qué significa soñar que te encuentras monedas tiradas en el suelo

Hay celos de que tu ex esté con alguien más que ahora ocupa el lugar que un día tuviste, pero no te preocupes, no es algo que sea una especie de presagio o que ya esté pasando, pero sí revela que no has dejado de pensar en él o ella, por lo que quizá sea una buena idea ir a terapia para comenzar a soltar esa parte de tu vida.

En caso de que sueñes que estás teniendo relaciones sexuales con tu ex muestra que el lazo afectivo respecto a la intimidad es muy fuerte y extrañas a esa persona, por lo que el cerebro te juega una mala pasada y hace salir tus deseos reprimidos.

Soñar que tu ex está con alguien más puede ser causado por los celos. Foto Pixabay

Síguenos en