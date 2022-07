Qué significa soñar que traes puestos unos zapatos que no son tuyos

El mundo onírico tiene sus propias maneras de enviar mensajes mediante los sueños y casi todas las cosas que aparecen en ellos tienen un significado muy específico, como cuando ves zapatos pues en la vida real estos artículos son de primera necesidad para proteger los pies, pero para el subconsciente es una vía para decir algo.

Es importante que para poder interpretar una visión onírica trates de recordar la mayor cantidad de detalles que había en ella y en el caso de este sueño en específico debes tener en cuenta los tipos de calzado que aparecen y si los zapatos que traes puestos te pertenecen o no.

Lo anterior ayudará a determinar lo que significa el sueño pues no es lo mismo utilizar un calzado propio que traer unos zapatos que no son tuyos pues ello no sólo revela incomodidad, sino que en el mundo onírico tiene una interpretación muy especial que a continuación te diremos.

¿Qué quieren decir los zapatos en los sueños?

En el mundo real es prácticamente impensable salir a la calle sin traer unos zapatos. La industria de la moda ha hecho de este artículo de primera necesidad toda una industria con diseños exclusivos y algunos demasiado extravagantes; las estrellas de televisión también se presumen con modelitos que cuestan varios miles de pesos, pero en lo onírico los significados de estas prendas van más allá de su valor monetario.

El primer objetivo de unos zapatos es proteger y cubrir los pies mientras se camina; en los sueños, estos artículos indican la necesidad de mantener los pies firmes sobre la tierra, aunque los detalles que tengan ampliarán la interpretación del mensaje que se te esté mandando, pues no es lo mismo soñar que utilizas un calzado nuevo que uno roto, con tacón o planos.

Los zapatos son uno de los objetos que tienen que quedar perfectamente a la persona que los va a utilizar, pues la comodidad va de por medio, por lo que si sueñas que estás llevando unos que no son tuyos, presta atención, pues tu subconsciente te está alertando sobre algo.

Si los zapatos que llevas son ajenos

Si mientras duermes te ves utilizando un calzado que no te pertenece esto se toma como un mensaje negativo y habla mucho de ti como persona pues revela que tienes envidia hacia alguien o el éxito de esa persona te causa incomodidad, es por ello que sueñas que traes unos zapatos ajenos.

Puede ser que hayas trabajado mucho para cumplir un objetivo que te trazaste en la empresa, pero hay alguien que lo ha hecho en menor tiempo que tú y eso te genera una sensación incómoda y de envidia porque quisieras estar en ese lugar.

Sin embargo, este sueño también te está planteando la oportunidad de que te sientes a analizar las cosas que tienes y a trabajar en lo que puedes lograr para no envidiar a otras personas, pues seguramente eres más afortunado o afortunada que muchas otras y no te has dado cuenta.

Soñar que traes zapatos ajenos tiene un mensaje no tan positivo. Foto Pixabay

