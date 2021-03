Qué significa soñar que se te caen las uñas de los pies

Aunque puede que no llegue a ser una pesadilla, soñar que se te caen las uñas de los pies, se puede tratar de un sueño horrible que anuncia problemas y dificultades, pues genera mucha ansiedad por la pérdida de una parte del cuerpo.

Soñar que se te caen las uñas de los pies refleja un momento vital complicado en el que entra en juego tu responsabilidad. Descubre en nuestro diccionario de sueños qué significa soñar que se te caen las uñas.

Tal vez estás temiendo una enfermedad o algún problema de salud porque has soñado que se te caen las uñas, pero este sueño nada tiene que ver con la salud física. El significado de los sueños en los que las uñas sufren algún problema, se te caen, se te rompen o te las muerdes habla de tu grado de responsabilidad e implicación.

Es cierto que soñar con uñas se relaciona con la importancia que le das a la imagen. Unas uñas mal cuidadas y que se te caen, puede estar alertándote de problemas de autoestima o de que te sientes inferior. Sin embargo, más que a tu autoestima, debes estar atenta a tus responsabilidades.

Porque soñar que se caen las uñas de los pies habla de que en tu vida hay un exceso de responsabilidades o una falta de implicación en ellas, todo depende de tu situación concreta.

El objetivo del sueño es darte cuenta de que estás perdiendo las uñas, es decir, una de las cosas que más dicen de ti y de tu relación con los demás. Así que atentar reflexionar sobre este hecho.

El exceso de responsabilidad puede provocar un problema grave de ansiedad. Y la falta de implicación en tus responsabilidades genera una serie de problemas encadenados que afectarán desde el trabajo hasta tu vida amorosa o familiar. Cuando despiertes, procura prestar más atención a tus uñas y cumplir con los compromisos adquiridos.

El significado de este sueño es que te estás aferrando mucho a algo o alguien que no es para ti, y no eres consciente del gran daño que te causa. Podría ser un ex amor, un empleo, un sueño, una obsesión, hay algo en tu vida que sabes que tienes que sacar, pero lo único que haces es aferrarte cada vez más. Voltee a mirar al mundo real y observa todas esas señales que te da el universo para decirte que ya no sigas intentando en algo que no es para ti.

También significa que podrías solucionar problemas emocionales en los próximos días, has estado muy tensa, muy ida, fuera de ti, pensando tanto en tus problemas, que lo único que has hecho es esconderte entre ropa bonita, maquillaje y bisutería, para que la gente no te pregunté sobre qué te pasa y no tener que explicarles, porque sabes que no lo entenderían. Pronto todo esto pasará, por fin dejarás de aparentar y volverás a ser tu misma.