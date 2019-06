Qué significa soñar que regreso con mi ex

Soñar que regresas con tu ex es señal de que dejaste asuntos pendientes por resolver con esa persona o bien que, tienes la inquietud de decirle algo. Pero por azares del destino no tuviste la oportunidad de hacerlo. Pero en ningún momento se trata de una señal de que vas a regresar.

Soñar que regresas con tu ex también refleja que sientas que la relación terminó a pesar de que considerabas que no debería de ser así. Pues es posible que aún no sepas el motivo exacto del por qué acabó.

Soñar con el ex no significa que vayas a volver con esa persona. Foto: Unplash

Este sueño también puede hacer referencia de que muy en el fondo desearías revivir todos los momentos que vivieron juntos. Pues se trata de añoranza, sobre todo cuando estás pasando por un momento muy complicado con tu pareja actual.

Cuado con mucha frecuencia sueñas que regresas con tu ex significa que, es posible que todavía sientas algo por esa persona, pero que te niegas aceptarlo por ogullo. Aunque en el fondo deseas retomar la relación.

Cuando sueñas que tienes relaciones sexuales con tu ex, pero hace mucho tiempo que terminó la relación es señal de que ya estás listo para empezar un nuevo romance.