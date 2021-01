Qué significa soñar que no puedes respirar

Respirar es una acción natural y cotidiana que quizá no apreciamos o no le damos mayor importancia, pero qué pasa cuando sueñas que te falta el aire, es decir, que te estás ahogando o asfixiando.

Soñar que no puedes respirar tiene que ver con tu estado de ánimo, ya que puede ser un sueño muy recurrente y negativo en personas que han perdido la esperanza y no tienen deseos de seguir viviendo, por lo que es un sueño común para las personas que se sienten presionadas especialmente por los que ama.

Aunque es recurrente, no por ello carece de importancia, ya que es usual en las personas que están experimentando muchas razones que deben ser analizadas para darle solución a esta sensación tan terrible dentro de una pesadilla.

De alguna forma es una premonición o manifestación onírica de tu propia desesperación o no tener ganas de seguir viviendo, pues ahogarse en la vida real genera una desesperación muy similar a la que ocasionan los problemas que nos agobian y a las que buscamos darle solución o una salida inmediata.

Muchos de los problemas que genera soñar con que no podemos respirar son las deudas o nuestras relaciones de pareja, y las causas pueden estar asociadas a ese agobio de tu mente a esa desesperanza que crea la vida misma.

La depresión, también puede ser un indicio que causa los sueños de asfixia, pues este tipo de sueño tiene que ver con la desolación y no encontrar una salida más que el del suicidio, pero que es un problema que puede ser tratado con terapia o medicación.

Las deudas también pueden ahogarnos en la vida real cuando no tenemos dinero para pagar, por lo que no descansamos más y llevamos nuestra desesperación a la hora de dormir y por ellos soñamos que no podemos respirar.

También los problemas médicos pueden ser una causa para este tipo de sueños, como la apnea del sueño o la arritmia cardiaca, la cual puede crear un sueño donde nos ahogamos como una medida de protección para que el cuerpo reaccione de un resultado fatal.

Las relaciones amorosas son quizá uno de las principales causas, sobre todo aquellas que son muy sofocantes y destructivos, tanto en la vida real como en los sueños, por lo que debes de resolver esos conflictos con tu pareja.

Por último la ansiedad que genera nuestra vida agotante puede crear este sueño. Del mismo modo sucede con los traumas de nuestra infancia, ya que al no ser tratados pueden generar sueños donde estamos asfixiándonos, pero que pueden solucionarse con terapia psicológica.