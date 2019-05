Qué significa soñar que le soy infiel a mi pareja

Soñar que le soy infiel a mi pareja significa que no estás seguro de lo que sientes por ella que, hay dudas porque algo no te gusta de ella, y que probablemente no te atreves a decirlo por temor a perderla. Además puede ser la señal de que hay algo que no está bien entre ustedes y que pudiera estar relacionado con las personas que los rodean.

Cuando sueñas que eres infiel y que te arrepientes puede ser señal de que te sientes por culpable por algo que hiciste. Debido a que es probable que disfrutaste tal acto y piensas que te va a ocasionar un conflicto de pareja.

Foto: Unplash

Lee tambiénx: Significado de soñar muchas veces con la misma persona

Si te descubren que eres infiel

Si en el sueño te descubren que engañas a tu pareja es el miedo que sientes porque descubra por algún asunto que le ocultas o bien, puede ser tu deseo oculto de vivir un amor prohibido, pues alguien más despierta tus deseos.

Este sueño también puede ser la representación de que tienes temor a que tu pareja te descubra que eres infiel (esto en caso de tener otra relación), pues es probable que tú sepas que ya tiene sospechas de ello. De alguna manera el subconsiente está trayendo a tus sueños tus preocupaciones.