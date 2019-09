Los sueños pueden estar relacionados con tu vida cotidiana, tu día a día, son como premoniciones o situaciones que te preocupan, que pudieran estar pasando en esos momentos o que crees que van a suceder. Sin embargo, a veces nos preocupa demasiado el hecho de que nuestro subconsciente nos expresa de alguna forma algo que no es de nuestro agrado.

Pero qué significa soñar que estas embarazada según puede significar muchas cosas, las interpretaciones de este sueño suelen ser positivas y negativas. Lo primero, es que quizás tengas un cambio importante en tu vida, ya sea laboral o personal.

Qué significa soñar que estoy embarazada.



Que estes viviendo un embarazo o que una amiga este embarazada. Sin embargo, no siempre soñar que estás embarazada significa algo positivo en tu vida. Si tienes pareja, puede ser que uno está tomando un camino diferente. Que se te presentan nuevas oportunidades laborales y tienes miedo asumirlas.

Soñar un embarazo también puede significar que tienes inseguirdades ante algunos cambios físicos, tanto en la pareja como personal. O bien temor a fracasar en algunos proyectos o temor al éxito.

Incluso existe la creencia que si cuentas lo que soñaste la noche anterior, en especial si no fueron muy agradables, contarlo para alejar lo malo y evitar que se conviertan en realidad. Si tu cuentas o no el sueño no afecta ni beneficia en nada, pues los sueños solo son experiencias del pasado o sucesos que pensamos mucho durante el día.

Los hombres también pueden soñar con el embarazo, lo que significa que desean convertirse en padres o bien que temen a nuevas responsabilidades.

