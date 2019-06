Qué significa soñar que estoy embarazada

Soñar que estás embarazada (sin estarlo en vida real) significa que estás tomando una actitud madura en un aspecto de vida. Además de que hace referencia que se trata de algo que no te has dado cuenta o bien, no quieres reconocer.

El significado de soñar que estás embarazada puede variar dependiendo del contexto y los detalles. Pero para las solteras puede ser señal de que no tendrán un matrimonio tan feliz como desean, esto si estás próximas a contraer matrimonio.



Soñar que estás embarazada puede representar la actitud madura que tienes ante un asunto en específico. Foto: Pixabay

En el caso de las mujeres que todavía son vírgenes y que tienen este sueño, es anuncio de que podrían estar envueltas en chismes, lo que les podría traer uan racha de mala suerte a su vida.

Soñar con embarazo y estar feliz



Si en el sueño estás embarazada y feliz significa que, se avecina una buena racha de suerte, pues podría ser algo que deseas, aunque te cuesta reconocerlo. Pues podría ser señal de que ya quieres ser mamá.

Si sueñas que vas a tener un bebé y en la vida real estás embarzada es indicio de que todo saldrán bien con el nacimieto de tu pequeño, y que no hay necesidad de estar tan angustiada.

Cuando sueñas que estás embarazada, pero pierdes al bebé es señal del miendo que tienes a que no se concreten tus proyectos o biem, a no cunmplir con las expectativas de los demás, pues te importa mucho la opinión de los que te rodean.