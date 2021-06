Soñar con funerales, sin duda, no es algo agradable. Todo lo que tenga que ver con muerte o tristeza son cosas que a la mayoría de las personas aterra y, de hecho, muchas de ellas prefieren no asistir a los velorios ni en la vida real.

¿Pero qué pasa cuando no se puede escapar de asistir a un funeral ni en sueños? La sola idea espanta y más cuando no conoces al fallecido, pero no te sugestiones, que para descifrar qué significa esta visión onírica tienes que tener en cuenta muchos detalles, empezando porque sea algo esporádico y no haya sido porque leíste una novela o lo viste en televisión.

Sin embargo, si no puedes escapar de este sueño, que puede convertirse en pesadilla, entonces la sugerencia es que prestes mucha atención a las pequeñas cosas que aquí te decimos qué significa soñar que estás en un funeral de alguien desconocido.

Para empezar, soñar con un funeral, en general, denota el deseo de olvidar algo o enterrar algo que ya dejaste en el pasado, puede ser que se trate de una relación amorosa que fue tóxica y te hizo mucho; quiere decir también que estás sepultando los sentimientos negativos como el miedo, el rechazo o el dolor.

Sin embargo, si sueñas con el funeral de alguien conocido, no necesariamente un familiar o un amigo, ten cuidado, pues esto te anuncia que atravesarás una etapa de mala fortuna o que puedes estar propenso a sufrir un accidente, así que extrema precauciones.

Si sueñas que estás en el funeral de alguien desconocido significa que actualmente hay una situación en tu vida que deseas eliminar, quizá el algo que has arrastrado durante largo tiempo y que quieres desechar, puede ser una relación que no es positiva o un sentimiento hacía alguien, e incluso un prejuicio, por lo que quieres eliminarlo y dejar espacio para las nuevas ideas.

En este caso, esta visión onírica te invita a tomarte un espacio de reflexión para que te pongas a pensar y analizar qué es eso que te incomoda y cómo puedes solucionarlo, así que ponte en acción y toma las decisiones pertinentes.

Lo contrario sería cuando sueñas que asistes a tu propio funeral, pues esto indica que estás reprimiendo un sentimiento que quieres enterrar pero el mensaje del subconsciente es que lo debes dejar fluir y afrontarlo.

Si actualmente estás enfermo y tienes este sueño, quiere decir que presientes tu muerte y ello te genera ansiedad. Para nada es premonitorio, sin embargo, si denota un miedo a dejar de existir, así que trata de estar en paz contigo mismo y con los demás para evitar sentimientos negativos.