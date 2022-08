Qué significa soñar que cruzas un puente o que pasas debajo de uno

En la vida real, los puentes representan la unión de dos lugares que están separados por algo, puede ser un río, un abismo o incluso una carretera; en el mundo de los sueños, estas construcciones suelen tener un significado más metafórico y hasta místico, por lo que los detalles son importantes para descifrarlo.

Soñar que cruzas un puente puede adquirir diversas interpretaciones de acuerdo con las sensaciones que te genera esa visión onírica o por el contexto en el que se da, además que debes tener en cuenta cosas como de qué tipo de material era, la longitud y sobre qué estaba edificado.

Otro de los sueños que también adquieren un mensaje interesante es cuando ves que pasas debajo de uno y este tiene que ver con sentimientos que seguramente estás tratando de ocultar y que dicen mucho de tu personalidad, por lo que toma en cuenta todos los detalles de tu visión onírica que aquí te decimos qué significa.

Es muy probable que si por donde vives no hay puentes seguramente has visto alguno en tus viajes o incluso por la televisión, los hay demasiado famosos como el Golden Gate y otros más comunes como los peatonales, que forman parte de la vida cotidiana de muchas personas en las ciudades, pero todos encierran un mensaje.

Soñar con puentes, ¿qué quiere decir?

Así como en la vida real un puente significa una conexión entre dos lugares o cosas, en el mundo onírico esta construcción se relaciona con el paso de un estado anímico a otro, los cambios, el obstáculo a superar para llegar a donde quieres.

Otro de los significados que se le da a este sueño es que representa el camino que tienes que andar para lograr las metas que te has planteado y lo extenso que sea y la manera en que veas lo que hay alrededor de él indicará las emociones y dificultades que puedas tener.

Soñar que cruzas un puente o pasas debajo

Este es uno de los sueños más reveladores pero debes fijarte cómo es el ambiente que hay alrededor de ese puente que cruzas en tus sueños, si al principio se presenta un lugar feo y oscuro y después pasa a ser un stitio más acogedor y alegre quiere decir que vas a vivir una transformación en tu vida, puede ser el ámbito emocional, y dejarás atrás todas tus penas para volver a sonreír.

En caso de que cruces ese puente de manera muy rápida y llegas al otro extremo, indica que eres una persona muy segura de ti misma y sabes lo que quieres, por lo que tienes un plan para lograr tus objetivos. Si por el contrario, vas caminando arriba del puente y de repente te detienes o no avanzas, denota inseguridad y miedo. Si de plano te regresas al punto de partida a mitad del trayecto, quiere decir que no estás preparado o preparada para el cambio.

Si en tu sueño ves que pasas debajo de un puente refleja que tienes sentimientos o situaciones que no has superado y que aún afectan tu vida, además de que estás huyendo de ellas y no quieres enfrentarlos, es momento de tomar el control y tratar de arreglar eso.

Cruzas un puente en sueños puede mostrar tus inseguridades más escondidas. Foto Pixabay

