Qué significa soñar que caes por un precipicio que no tiene fin

De seguro has pasado por la sensación de soñar que estás cayendo al vacío o en un precipicio que no tiene fin. Este sueño es muy recurrente en la mayoría de los seres humanos y más que tener significados oníricos (de sueño), tiene una explicación científica.

Pues la forma más real de sentirlo es cuando tu cuerpo está descansando por la noche o en una siesta durante el día, después de una larga jornada de trabajo o de las actividades que tuviste y de repente te despiertas de un sobresalto sintiendo incluso que te caes en contra de tu voluntad y no puedes detenerte, como si una fuerza te jalara y no pudieras contra ella... ¿Te ha pasado?

Incluso, no importa la situación que estés soñando, pero todo se traduce a que algo se te cae en el sueño o sientes que alguien o algo ejerce una fuerza muy grande sobre ti. Puedes ir caminando o corriendo o simplemente puedes estar sentado o haciendo cualquier otra actividad en el sueño, pero siempre, el paisaje en el que te encuentres que lleva a esa sensación, como si se abriera la tierra y literalmente te tragara.

Bueno, pues esta situación tiene una explicación y se debe a un término que se le conoce como sacudida hípnica, que en ocasiones se manifiesta debido a que los músculos generan espasmos repentinos durante los primeros minutos o fases del sueño; es decir, cuando estás a punto de dormirte o en el momento justo de tu sueño.

Pero los psicólogos, apuestan a otra razón, que en combinación con la anterior podrían dar el mejor diagnóstico científico. Pues según expertos en la psicología aplicada, creen que ese momento de sobresalto que te despierta, se debe a que el ritmo de la sangre que circula en el cuerpo; pues mientras te mantienes despiert@ y en actividad todo el día o por largos períodos, la sangre corre un mismo ritmo por las venas que podría incrementarse cuando estás haciendo actividades físicas como ejercicio.

Pero cuando llega la hora del descanso, se dice que el cuerpo se relaja a tal grado que, además de no tener actividad, cae en un momento de "suspensión" por el que se deja llevar y es cuando actúa de forma involuntaria y en ese momento se detecta que el ritmo de la sangre que circula por el cuerpo, cambia en ese momento de manera significativa, tanto que te despierta y te hace creer que te estás cayendo sin poderte detener.

Existen algunas causas que los expertos en la materia han determinado el motivo de este sueño. Algunas se adjudican a la situación de estrés por la que una persona esté pasando, generada por la vida tan ajetreada que lleva o puede ser por algunas situaciones de angustia.

Aunque por otro lado, las actividades que se realicen antes de ir a dormir, pueden ser gran generadores de este sueño, así como de los alimentos que podrías consumir, ricos en cafeína como son el café, el refresco de cola, algunos tés (el chai, por ejemplo) o incluso bebidas alcohólicas, pues éste tipo de alimentos estimulan el sistema nervioso.

La posición en la que duermes, también tiene mucho que ver en que se manifieste o no este sueño. Por eso es importante estar lo más relajado posible y si crees en un ser supremo, despejar tu mente y rezar antes de dormir, pues se dice que la mente es bien poderosa y se va a quedar con lo último que hayas vivido durante el día, o lo más fuerte que te haya pasado. Claro que hay situaciones extremas que te podrían alterar de más y entonces este sueño será más recurrente cada vez.

Ahora que también existen algunas soluciones que podrían ayudarte a no formar parte de ese 70% de población mundial que tiene este tipo de sueños. Lo recomendable es cambiar un poco la rutina y hacer actividades diferentes a las que estás acostumbrad@ a hacer, para que tu mente se despeje y tu cuerpo pueda descansar más y mejor, algo que te guste hacer, como por ejemplo, el ejercicio al aire libre o una simple caminata por la tarde o por la mañana, de pendiendo de tu día.

Otras de las soluciones es dejar de consumir esos alimentos que alteran el sistema nervioso y buscar cenar más saludable. Y por último, dormir lo más relajad@ posible; y para lograrlo, se recomiendan hacer ejercicios que ayuden a tu cuerpo a subsanar las labores que tuviste en el día o darte un baño, ¡consiéntete un poquito!... así mismo, puedes pedir que te hagan un masaje que te relaje y te permita conciliar el sueño y dormir mejor.

También es importante tomar en cuenta que la cama o el espacio en el que duermes debe estar libre de migajas de comida, o de algún otro objeto que te estorbe así como la ropa con la que duermes, debe ser de lo más cómoda y que no te apriete para que tengas un mejor sueño.

