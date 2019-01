Qué significa soñar con un ser querido fallecido.

Soñar con un ser querido fallecido tiene un significado especial, el cual se puede interpretar desde tres perspectivas. Pues cuando lo ves en tus sueños se trata realmente de una señal de que has comenzado un proceso de aceptación de su muerte.

Soñar con un ser querido fallecido se debe a que nuestro cerebro, es más emocional que racional, es muy frecuente entonces que cuando cerramos los ojos venga a nuestra mente ese persona que tanto queremos. Debido a que, de alguna manera mediante el sueño buscas que esa persona vuelva a estar en tu vida.

Lee también: ¿Qué significa soñar con un panteón?

Soñar con un ser querido fallecido representa parte del proceso de aceptación que estamos viviendo. Foto: Unplash



En muchos casos soñamos con seres queridos que murieron hace meses e incluso años, pero eso no es casualidad. Debido a que tenemos estos, especialmente cuando estamos enfrentamos situaciones complicadas, ya que es una forma de buscar su ayuda. Debido a que, si estuviera vivo seguramente acudiríamos a él en busca de un consejo.

Lo mas curioso de cuando se tienen un sueño de este tipo es que las personas aseguran que habría recibido ese consejo o esa claridad mental que tanto necesitaban.

Es muy común soñar con un ser querido fallecido cuando no alcanzamos a despedirnos de este o bien, cuando quisimos decirles algo en particular y no lo hicimos por miedo o por vergüenza. Además de que representa el cierre de un ciclo de lo que vivimos a lado de esa persona especial.