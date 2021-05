Qué significa soñar con un incendio que está fuera de control

Los incendios generan, normalmente, una sensación de desesperación y desolación. En los sueños, suelen asociarse con cosas negativas, sin embargo, no siempre es así y hay que tener en cuenta el contexto que se tiene para saber interpretarlos de manera acertada.

Soñar con un incendio no es en absoluto agradable y puede provocar ansiedad e incertidumbre en quien tiene esta visión onírica, pero no temas, no se trata de una premonición o algo parecido, tiene más que ver con las pasiones que tienes en tu vida.

Cuando en tu sueño ves un incendio descontrolado hay un mensaje específico que el subconsciente te está mandando y al que debes hacer caso. Ten en cuenta que si éste aparece porque antes de dormir viste una película en la televisión donde ocurre una situación así, entonces es muy probable que no tenga nada que ver contigo, de lo contrario, aquí te decimos qué significa.

Lee también: Qué significa cuando sueñas que te reconcilias con tu ex pareja

Antes de pasar a la interpretación, debes que saber que en los sueños el fuego simboliza purificación porque permite que te deshagas de situaciones negativas y atraer cosas nuevas y positivas a tu vida, no sólo en el plano material, sino en el personal y espiritual.

Es por ello, que soñar con un incendio adquiere significados positivos y negativos, pero todo depende de los detalles y cómo se contextualice, pues ello determinará qué mensaje te quiere dar o que sugerencia hay para aplicar en tu vida diaria.

Si sueñas con la manera más agresiva del fuego, que es un incendio, esto quiere decir que en este momento vives una pasión tormentosa, e incluso violenta con alguien. Se relaciona con la energía y lo espiritual. También es probable que sea una llamada para hacer cambios en tu vida e iniciar de nuevo.

En caso de que sueñes con un incendio que está fuera de control se interpreta como que tienes emociones y pasiones que no eres capaz de matizar, puede ser el amor, la tristeza, la ira o la alegría. Tienes que poner mucha atención pues varias de estas emociones pueden provocarte algún tipo de trastorno como la depresión.

Lee también: Qué significa cuando sueñas que te encuentras en la edad media

Si en este incendio descontrolado sueñas que fallece alguien cercano, es un claro mensaje de que debes cortar relación con esa persona que quizá es una influencia negativa para ti. A lo mejor quieres romper con ella pero no sabes cómo.

Si sueñas que es tu casa la que se incendia esto sí es un mal augurio. Simboliza que habrá problemas en tu hogar y la tranquilidad de tu refugio se verá trastocada por esta situación, la situación será tensa, así que debes prepararte y buscar la manera de solucionarlo.