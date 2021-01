Qué significa soñar con serpientes y víboras

Soñar con animales es muy frecuente y tiene varios significados, aunque siempre depende de cuál sea el tipo, cuando se trata de serpientes o víboras está asociado a la traición, ya que el engaño y la falsedad son la características principales de estos réptiles.

En su caso, los sueños con serpientes y víboras que nos atacan, significa que se prevé un posible engaño, si tienes pareja puede ser que te vaya a ser infiel; si trabajas en una empresa habrá peleas y discusiones, incluso puede que pierdas tu empleo por un engaño o mentira por parte de un compañero, por lo que debes de revisar el entorno que te rodea, así como de las personas con las que convives, ya que puede haber personas que tengan doble moral.

Este sueño nos advierte que debemos estar alertas y estar psicológicamente preparados para afrontar las vicisitudes que vengan por las situaciones en donde prevalece la traición, el engaño y la falsedad. En cuanto a la salud, se recomienda hacer un chequeo general para que todo esté bien.

Soñar que una serpiente o una víbora se trepan a nuestra cama, significa que no se está convencido de amar a la persona adecuada con la que se mantiene una relación, ya que hay fuertes celos y control de parte del soñante con su pareja. La infidelidad puede estar presente y también puede ser que la persona con la que estamos no nos ame realmente y nos use para su beneficio propio.

En cuanto al dinero, hay trabas para que llegue en abundancia. Mientras que si se está buscando trabajo no será posible encontrar algo a largo plazo.

Respecto a soñar con serpientes y víboras en tu hogar, es un indicio de que la mala suerte estará en tu hogar por un largo tiempo, la economía de tu familia va a ir decayendo y llevará a los integrantes de tu hogar a buscar otras opciones de trabajo para tener el dinero necesario para solventar los gastos.

Justamente, este sueño se relaciona con los gastos innecesarios que se van presentando día a día. Se recomienda ahorrar puesto que pueden aparecer deudas muy grandes, y también refleja incapacidad para mantener buenas relaciones sociales, ya que hay pocos o nulos amigos. También suele indicar un deseo sexual que está insatisfecho.

En el caso de soñar que se mata a una serpiente o una víbora, significa que ha habido un avance en el aspecto personal, que hay madurez e inteligencia emocional para resolver determinados conflictos. También indica que se tiene una gran fuerza mental y destreza que pueden ayudar a realizar cambios positivos tanto para el soñante como para las personas que lo rodean.

Si en el sueño matas a la serpiente pero con un fin de lucro, significa que eres muy ambicioso y la avaricia es una de las características de tu personalidad, ya que el dinero es el centro de tu atención y esto puede llevarte a muchos problemas.

Por último, si matas a una serpiente para comerla, significa que te irá muy bien en los negocios