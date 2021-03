Qué significa soñar con la suegra: Descubre qué quiere decir

Soñar con los suegros, si tienes, puede ser algo muy común, sobre todo si existe una buena relación entre ambas partes. Sin embargo, hay muchas personas que no suelen ser muy cercanos a los padres de su esposa u esposo y que se aparezcan en los sueños inmediatamente les remite a un mal augurio.

Por ello, a muchas mujeres, y hombres también, generalmente les da terror o desconfianza soñar con la suegra, pues es una de las figuras más “temidas” en una relación ya que en la creencia popular, y la televisión, se ha pintado a la suegra como una persona que se entromete en la relación y les hace la vida de cuadritos a las nueras y a los yernos.

No necesariamente es así. Hay suegras que apoyan mucho a las parejas de sus hijos o hijas y suelen estar pendiente no porque les guste el chisme, sino porque les preocupa realmente que sean felices y procuren estar bien. En fin, si has tenido este sueño, aquí te contamos qué significa.

Soñar con tu suegra sí tiene una connotación negativa. Generalmente esta visión te anuncia peleas familiares, celos, desacuerdos y distanciamientos, sin embargo, estos pueden resolverse con la comunicación y que todos pongan de su parte. Si por el contrario sueñas con tu suegro, este te anuncia riñas familiares y separaciones.

Sin embargo, no todo es negativo, pues soñar con la suegra también quiere decir que habrá una reconciliación agradable luego de una fuerte pelea con la pareja. Si eres mujer y sueñas con tu suegra significa que habrá preocupaciones y disgustos generados por personas con tendencias al conflicto.

Soñar con la suegra no siempre tiene connotaciones negativas. ¡Descúbrelo aquí! Foto Pixabay

Si en tus sueños discutes con tu suegra anuncia que te enojarás con personas de tu propia familia; si mientras estás dormido o dormida y sueñas que peleas fuertemente con tu suegra, indica que estarás molesto por sentir el falso afecto de personas a tu alrededor.

Si el sueño con tu suegra es continuo, quizá existan problemas en tu familia desde hace algún tiempo y esté en tus manos solucionarlo, por lo que deberás a analizar la situación y tratar de hacer lo mejor para mejorarla.

También tienes que estar pendiente de cómo aparezca tu suegra en el sueño, pues si está contenta y de buen humor se interpreta como que todo marcha bien en tu familia. Si por el contrario, está de mal humor, debes poner atención en la forma en que tratas a tu pareja o a otros miembros de tu familia, pues puede que seas muy duro o dura con ellos.

Recuerda que los sueños son sólo mensajes de nuestro subconsciente y como tal debemos considerarlos y no obsesionarnos con ellos, pues como todo, tienes que tener en cuenta el contexto para saber interpretarlos de una manera correcta.