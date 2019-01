Qué significa soñar con cuervos

El significado de soñar con cuervos definitivamente no es nada bueno, pues simboliza que debes tener cuidado y ser más precavido, pues indica que puede haber personas mal intencionadas rodeándote, aunque el significado puede variar dependiendo del contexto en el que aparezca el cuervo en el sueño.

Si los cuervos aparecen en el sueño sobre tu cabeza indica que, has entregado tu confianza de manera ciega a alguna persona de tu entorno. Lo que no es nada bueno, pues podría ser que no tenga intenciones buenas contigo.

Soñar con cuervos es una mala señal. Foto: Pixabay



Si los cuervos aparecen en el sueño parados en un árbol mirándote fijamente, simboliza que alguien del pasado podría estar vigilando por tu bienestar, pueden ser tus abuelos o bisabuelos, si ya murieron.

Pero si en el sueño ves a un cuervo muerto, es de mal augurio, pues indica que una muerte de alguien cercano podría avecinarse.

Si ves a cuervos surcando el cielo, es indicio de que no es buen momento para que aventures a realizar tus sueños, pues simbolizar que las envidias te están rodeando y que le energía negativa que te está llegando podría provocar que no se te cumplan.

Uno de los contextos macabros es que algún ave de este tipo logre picotearte, pues es señal clara de que debes empezar a cuidar tu salud, pues indica que alguna enfermedad podría andarte rondando.