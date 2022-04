Las pérdidas humanas de seres queridos siempre son un fuerte y duro golpe hacia uno; es por ello, que a menudo están presentes en la mente y la vida de los que aún permanecen el la Tierra... Pero ¿Qué significa soñar con alguien que ya murió y verlo vivo en una fiesta?

Ver viva a una persona que ya no está en este mundo a través de un sueño, tiene varios significados; el primero de ellos es la sanación, pues indica que la mente de quien sufre de esa pérdida, ya ha podido superar la muerte de esa persona y al mismo tiempo, reconoce todo el amor que pudo tener por ese ser. También refleja el sentimiento más puro y la bondad del soñante.

En segundo lugar, se asume que se cuenta con un aliado más. A estos sueños se les conoce como sueños de conexión; pues desde tiempos muy remotos, cuando un persona sueña con un familiar querido que ya ha fallecido, se sabe que se puede contar con alguien que ya no esté físicamente a su lado, aunque sí lo estará de forma espiritual.

El tercer significado hace énfasis en la enseñanza. Y es que, cuando una persona sueña con un familiar que ya ha muerto y lo ve vivo en el sueño, significa que en muchos de los casos, trae consigo un mensaje que sirve para recordar las enseñanzas y los valores que esa persona ha dejado en la vida del soñante.

Pues vale la pena recordar la fortaleza que esa persona tenía y sobre todo, utilizar ese elemento en pro de seguir adelante por el sendero de la vida. Pues la muerte es sólo un estado de transición y la energía o se crea y ni se destruye, sólo se transforma, y aunque esos seres queridos ya no habiten el planeta Tierra, siempre estarán en las mentes de los que aún ocupan un espacio en la vida.

Pues las personas muertas pasan de estar en la Tierra a pasar a un plano muy superior que normalmente cuesta comprender, aunque los expertos aseguran y la vida misma lo comprueba, que ellos siempre están presentes en la vida de las personas y "vive" en su mente y en su corazón.

Por lo consiguiente y con los conceptos que ha ofrecido el experto en sueños Juan David Arveláez en su canal SoñarSoñar de YouTube, significaría entonces que soñar con un ser querido que ya ha fallecido y verlo vivo en una fiesta, es símbolo de alegría por lo que significó ese ser en la vida del soñante.

Pues una fiesta siempre es motivo de alegría y satisfacción -claro, cuando se realiza con fervor y cariño-, pues la culminación de un hecho que da mucha satisfacción en la vida de una o varias personas. Por ello, normalmente, los invitados son personas que se aman y que siempre están presentes en la vida del festejado.

Y el papel que juega esa persona que ya no está, tras soñarla viva en una celebración de esta índole, es un mensaje de amor, de fuerza y de hacer ver a los que aún viven, que deben disfrutar la vida con alegría, positivismo y mucha pasión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!