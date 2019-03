Qué significa querer gritar en un sueño y no poder, a esto se le conoce una parálisis del sueño aislada, se trata de un trastorno del sueño muy común. Este se hace presente durante la transición entre el sueño y la vigilia. Es decir, puede ocurrir justo antes de conciliar el sueño, o bien al despertar.

La mayoría nos asustamos cuando queremos gritar en un sueño y no podemos, debido a que se tiene plena consciencia de los pensamientos, pero no se tiene la capacidad para moverse o gritar. Es como si alguien te estuviera deteniendo para que no lo hicieras. Es una sensación realmente muy angustiante para quien la está sintiendo.

No poder gritar en el sueño provoca gran desesperación. Foto: Unplash

La parálisis del sueño ocurre cuado estás entrando de un estado de REM (movimiento ocular rápido) durante un estado de vigilia. En pocas palabras estás despierto, pero una parte de tu cerebro sigue dormida.

Por qué no podemos gritar en el sueño

Cabe mencionar que querer gritar en un sueño y no poder le ocurre con frecuencia a las personas que pasan por mucho estrés o presión, o bien se presenta cuando andas agotado. Debido a que caes rápidamente en un sueño profundo. Además se hace presente en personas que sufren depresión o tienen algún trastorno bipolar.

La parálisis del sueño es consecuencia del estrés. Foto: Unplash





Cabe mencionar que cuando intentaste gritar en un sueño y no pudiste es común que tengas alucinaciones o escuches sonidos extraños, que en la mayoría de los casos pensamos que está en riesgo nuestra vida y es cuando deseamos gritar o movernos, pero no podemos. Hay que aclarar que nada de lo que escuchas o ves en ese momento es real y que tampoco estás en riesgo.

Lo más recomendable hacer después de hacer después de sufrir un periodo de parálisis del sueño es levantarse de la cama y tener un poco de actividad física.