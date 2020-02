Qué significa descarga fallida en WhatsApp. La aplicación de WhatsApp es una mensajería instantánea muy utilizada a nivel mundial, pues recientemente se ha dado a conocer que ha alcanzado más de 2,000 millones de usuarios que utilizan la App.

WhatsApp ofrece a sus usuarios poder intercambiar imágenes, vídeos, subir estados para que los contactos que están agregados en la lista puedan observarlos, pueden poner fotos de perfil, realizar videollamas, enviar stickers y lo más usado por todas las personas en los emojis.

Sin embargo, como toda aplicación WhatsApp presenta fallas, que los usuarios no pueden resolver a menos que se tenga un truco para poder hacerlo. Tal es el caso del mensaje que sale cuando el usuario desea enviar fotos o vídeos, “Descarga fallida", "No se ha podido completar la descarga", "Vuelve a intentarlo más tarde”.

Este tipo de falla no permite que los usuarios puedan enviar fotos, vídeos o usuarios, igualmente pasa cuando les envían este tipo de archivos, solamente permitiendo leer los mensajes de texto, sin embargo, la empresa siempre se enfoca a buscar las medidas de solución para que los usuarios naveguen sin problemas.

Lo primero que el usuario debe hacer es dirigirse Ajustes (verificar que tienes una conexión y que esta activada), posteriormente Aplicaciones y buscar WhatsApp y Almacenamiento.

Se abrirá la pantalla donde tendrás la opción de Borrar Caché y Borrar Datos, deberás borrar ambas opciones. El usuario no debe preocuparse, pues, los datos no se borraran por completo ya que están almacenados en la memoria del teléfono. Si por alguna razón no funciona deberás a Play Store y descargar alguna aplicación, uno de ellos es Ccleaner.

Sin duda alguna los usuarios tienen que ser pacientes para que la solución a este problema la busque la App, pues en realidad la compañía es quien debe de realizar este tipo de acciones, debido a que esta mensajería es la más utilizada por las personas como medio de comunicación rápido con el que pueden contactar a cualquier tipo de persona desde familiares, amigos o a la pareja.