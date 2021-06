Qué significa cuando sueñas que vuelas en un globo aerostático y se cae

Soñar con que vuelas es algo que a todas las personas les ha pasado, al menos alguna vez en la vida. Esa sensación de libertad y poder que te transmite esta visión es difícil de igualar y te sientes como el héroe que viste en la televisión.

No obstante, existen las variantes de volar y una de ellas es cuando sueñas que vuelas en un globo aerostático que se cae, entonces el mensaje que te manda el mundo onírico suele ser diferente y debes prestar atención a los detalles pues ahí estará la clave para poder descifrarlo.

Ten muy presente que cuando se te presenta este sueño debe ser de manera espontánea y no porque durante el día visitaste un parque donde realizaban esta actividad, sólo así podrás aplicar a tu vida lo que significa.

Primero, si sueñas con un globo aerostático generalmente es algo positivo. La sensación placentera que te transmite, a menos que tengas fobia a las alturas, tendrá que ver con lo que quiere decir y te anuncia cosas buenas, así que si tienes esta visión, prepárate, porque es un buen augurio.

Cuando sueñas que viajas en globo aerostático indica que has cumplido una meta que estuviste buscando por mucho tiempo y ahora disfrutas de los resultados y la vista, y además tienes la confianza de seguir poniéndote retos.

Hay que recordar que, como en la mayoría de los sueños que tienen que ver con volar, tiene que ver con la libertad, simboliza eso. La manera en que te sientas cómodo o el ritmo que lleves en el vuelo determinarán como será tu camino.

Pero si sueñas que vuelas en un globo aerostático y éste se cae entonces sí, las alertas se disparan pues esto significa un sueño no cumplido o la imposibilidad de conseguir algo que te has trazado. Es normal que te pongas una meta alta pero en el camino te des cuenta que no la puedes conseguir, eso representa esta visión. Además, también te invita a la reflexión para que analices qué fue lo que salió mal.

En el caso de soñar que vuelas en un globo aerostático y no se cae quiere decir que tu viaje es lento y calmo, vas seguro hacia un destino y sin nervios, sin ir apurado hacía algo que sabes que en determinado momento vas a conseguir. Esto ocurre cuando ya tienes cierta madurez en la vida y no una urgencia por que todo sea rápido.

Sin embargo, otro de los significados que este sueño tiene es que te dejas llevar por las decisiones de los demás, dejas que la vida fluya y que las cosas se acomoden por sí solas y, justo en este momento, no debes tomar acciones importantes porque no serán bien pensadas y serás influenciado por otras personas