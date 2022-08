Qué significa cuando sueñas que traes puestos unos zapatos rotos

Generalmente, en los sueños las personas se ven vestidas y no es algo que llame la atención, salvo que las prendas que utilice sean las protagonistas de la visión onírica o generen un sentimiento en especial, entonces sí, hay un mensaje del subconsciente.

Cuando sueñas con zapatos se relaciona con la actitud que tengas en la vida y las convicciones que manejes, aunque la interpretación de este sueño estará determinado por el contexto y los detalles que veas en él, pues no es lo mismo ver que traes un par nuevo que un par viejo.

Pero cuando ves que traes puestos unos zapatos rotos o desgastados suele generar cierta incertidumbre y preocupación pues es una visión que deja un poco de intranquilidad porque habitualmente no se usaría un calzado en esas condiciones y creemos que se asocia con la pobreza, no obstante, lo que significa puede ser totalmente lo contrario.

Así que si alguna vez en tu vida has tenido este sueño, sin que sea un recuerdo de algo que viste en TV, presta atención que aquí te decimos qué es lo que quiere decir y cómo debes interpretarlo, pues, aunque no es de mal augurio, sí te invita a la reflexión de lo que has hecho es tu vida.

¿Qué quiere decir?

Soñar con zapatos normalmente habla de la forma en que estamos recorriendo nuestro camino en la vida, además de que también se asocia a tener los pies bien fijos sobre la tierra y nuestras convicciones bien definidas.

Pero el significado dependerá del estado en que estén los zapatos pues no es lo mismo verte en tus sueños utilizando un calzado nuevo que uno usado, viejo o roto, incluso si te aprietan tiene un significado específico que hay que descifrar.

Soñar con zapatos rotos

Cuando en tus sueños te ves utilizando unos zapatos rotos tu subconsciente te está alertando de algo y tiene que ver con cambios, quiere decir que en este momento de tu vida tienes que detenerte para hacer un análisis y transformar tu presente, puede ser en tu actitud o en la manera que vistes o te arreglas.

Los cambios generalmente traen cosas buenas para la vida de los seres humanos y en este caso, soñar con zapatos rotos indica que quizá tengas problemas de autoestima y un cambio es lo que necesitas para elevarla.

En caso de que te veas con zapatos viejos, esto está relacionado con el arduo trabajo que has realizado o realizarás para poder alcanzar un objetivo, es por ello que están en esas condiciones de uso, por lo que sí están muy gastados, indica la cantidad de esfuerzo que emplearás.

Soñar con zapatos rotos puede decir mucho de tu presente. ¡Descúbrelo! Foto Pixabay

