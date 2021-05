Qué significa cuando sueñas que te reconcilias con tu ex pareja

Soñar con la ex pareja seguramente no te causará ninguna gracia si es que las cosas no terminaron bien o tuviste razones de peso para culminar con la relación. Sin embargo, este es uno de los sueños más comunes de las personas y aquí te diremos qué significa.

Cuando una recién finaliza un vínculo amoroso con alguien es normal que se presente este sueño mientras duerme, pues las cosas aún están muy frescas y los recuerdos a flor de piel, por lo que tu ex puede meterse en tus sueños como en una película de la televisión.

Pero si ya pasaron algunos años desde que diste por terminado ese asunto y de repente ocurre, entonces hay un mensaje que el subconsciente te está mandando y que no debes ignorar, y más si sueñas que te reconcilias con tu ex pareja.

Para empezar, este sueño remueve sensaciones que estaban guardadas. Es común que si la persona desea volver con su ex novio o novia pueda soñar esto de manera recurrente y entonces la interpretación no encajaría ahí pues se trata más bien de la ansiedad y el estrés que genera una separación.

Pero si ya superaste este trance, soñar que te reconcilias con tu ex pareja no te preocupes, no quiere decir que sea una premonición y que vaya a ocurrir, sino simplemente es un sueño que te invita a una reflexión: ¿tienes algo todavía incluso con esa relación?

Es importante que para analizar este sueño tomes en cuenta las sensaciones y emociones que te provoca y las traslades al contexto actual de tu vida, pues específicamente soñar que vuelves con tu ex pareja te invita a reflexionar sobre tu vida amorosa en este momento, quizá pases por alguna situación complicada o te sientas sola.

Esta visión onírica, como ya se mencionó antes, no es premonitoria, pero sí puede guardar el deseo oculto de que quieres reanudar esa relación pero no puedes aceptarlo por muchas cuestiones, el qué dirán, y la imagen que se harían los demás de ti si es que ese noviazgo fue tóxico.

Otro de los mensajes que este sueño te puede estar mandando es el hecho de que no cerraste bien las cosas, quedaron situaciones por resolver o tienes la sensación de que no tenía por qué terminar todo mal, analiza y ve si es conveniente buscar a tu ex novio para hablar y cerrar bien el ciclo, todo sea por tu paz mental.

Superar una ruptura es de las cosas más difíciles para las personas, equivale a un duelo en muchas ocasiones, por lo que es importante que te tomes tu tiempo, estés contigo misma y te vuelvas a reencontrar, recuerda que nada es para siempre y las heridas sanan tarde o temprano.