Qué significa cuando sueñas que te encuentras en una casa en ruinas

Las casas en los sueños suelen ser una representación de uno mismo y por ello su aspecto sí importa pues dice mucho de nosotros, de cómo pensamos y de cómo nos cuidamos y a las personas que están a nuestro alrededor.

Soñar con una casa tiene muchas interpretaciones por lo que hay que poner mucha atención en la forma en que aparece en los sueños, si la estás viendo desde fuera o si, por el contrario, te encuentras dentro de una casa y está en ruinas.

Así anota los detalles que recuerdes de tu peculiar sueño y pon atención que aquí te damos algunos elementos para identificar y así puedas tener una idea más cercana de lo que significa esta visión mientras dormías y no sólo se haya dado por una película que viste en la televisión.

Si sueñas que te encuentras en una casa en ruinas o abandonada ten mucho cuidado pues no es de buen augurio. Este sueño te anuncia malas decisiones que harán que arruines tu vida en algún sentido y que todo sea por tu culpa. Esto incluye desde perder el trabajo, terminar una relación o incluso perder alguna de tus propiedades o bienes.

Si en tu sueño ves que está casa está deteriorada en el interior quiere decir que te encuentras en una relación destructiva con una persona que te hace sentir mal, destrozada o destrozado por dentro, o simplemente ya no estás a gusto en ella porque hay cosas que no te agradan y esta es la manera que tiene el subconsciente de mostrártelo.

Cuando mientras duermes ves esta casa en ruinas y no tiene paredes, ello se interpreta como falta de intimidad. Las casa representan un refugio para las personas, un lugar destinado a ellos mismos donde pueden estar tranquilos y lejos del ojo de los demás, si no tiene muros, quiere decir que todos pueden verte y estás bajo vigilancia constante de gente que sólo se mete en donde no los llaman.

Si la casa que sueñas está torcida hacia un lado quiere decir que habrá habladurías y chismes de personas que quieren perjudicar tu negocio o tu trabajo, ten cuidado e identifícalas para evitar que pase a mayores.

Si el inmueble que aparece en tus sueños está destartalado y viejo esto representa tus ideas y comportamientos, debes tomarte un espacio para reflexionar y analizar si lo que piensas respecto de un tema es correcto o coherente con la realidad que vives o si debes replantearlo o actualizarlo.

Finalmente, si sueñas que tienes que abandonar la casa significa que tendrás pérdidas importantes en el campo financiero, ya sea que sea de dinero, de una propiedad o de un negocio, así que, como es sólo un presagio, puedes analizarlo y tomar acción para que ello no ocurra y no sufras afectaciones.