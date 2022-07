Qué significa cuando sueñas que quieres gritar y tu voz no sale

Es una realidad que en el mundo onírico no todas las visiones son sueños placenteros o apacibles, pues en ocasiones el subconsciente tiene diferentes maneras de enviar mensajes y se vale de las pesadillas, las cuales suelen ser más comunes de las que imaginas.

Una de estas visiones es cuando sueñas que quieres gritar pero nada más no puedes. Quizá mientras duermes te ves en una situación de peligro o intentas huir de algo y quieres pedir ayuda pero cuando hablas, no te escuchas.

Es una situación desesperante, ¿verdad? Sin embargo, este sueño es más común de lo que crees y aunque parezca una película de terror que viste en la TV sí hay un mensaje que tu subconsciente te quiere dar, así que la próxima vez que en el mundo onírico quieras gritar y tu voz no sale presta atención que aquí te decimos lo que significa.

No te puedes mover ni gritar, ¿qué quiere decir?

Sin que se trate de una parálisis del sueño, un estado en el que tu mente está despierta y tu cuerpo sigue dormido, soñar que no puedes moverte ni gritar es una de las pesadillas más aterradoras para cualquiera.

Es común que en este sueño te veas en una situación de peligro pero simplemente tu cuerpo no responde y aunque quieras correr o gritar no puedes y esto está relacionado a que en la vida real tienes dificultades para expresar emociones o sentimientos.

En este caso, lo recomendable es que tomes al toro por los cuernos y hables de ello abiertamente, ya sea con la persona a la que no le puedes comentar eso que estás sintiendo o sobre eso que estás guardando dentro de ti. Recuerda, la verdad te hará libre.

Gritar sin voz

Muchas personas han tenido este sueño al menos una vez en la vida y sí, es una de las experiencias más aterradoras mientras se duerme pues es casi imposible no desesperarse por esta situación, pero hay un mensaje que el subconsiente te está dando y no debes pasar por alto.

Si eres alguien que odia las injusticias y no toleras que las comentan en tu presencia, este sueño refleja la impotencia que sientes ante una situación que es abusiva ya sea para ti o para alguien más. Al no poder expresar tu opinión, en sueños ves que lo intentas y no sale tu voz.

Aquí lo que tienes que hacer es romper el silencio y alzar la voz sobre ello, hacer que tus opiniones se escuchen y puedas tratar de cambiar esa situación de la que eres testigo, así podrás acabar con esta pesadilla.

Soñar que gritas y no sale tu voz está relacionado con sentimientos guardados. Foto Pixabay

