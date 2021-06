Qué significa cuando sueñas que juegas y que ganas la lotería

Soñar con la lotería no es algo muy común que suceda, a menos que seas un asiduo jugador y te genere algún tipo de ansiedad pensar continuamente en ello. Lo cierto, es que a veces creemos que ganar la lotería sólo le ocurre a la gente en la televisión y no a las personas reales, aunque en el mundo onírico, esta visión tiene un importante mensaje para ti.

Este sueño de jugar a la lotería está relacionado con las responsabilidades de la vida real y con las decisiones que tomas en tu día a día, sobre todo cuando se trata de algo que podría afectarte a ti o a otros, pero debes tener el contexto claro para saber lo que significa.

Cuando sueñas que te sacas la lotería podría no representar lo mismo para ti como para un amigo, pues cada uno vive en entornos distintos y tiene sus propios problemas, es por ello que te recomendamos tomar detalles de lo que ocurre en el sueño para tener elementos para descifrarlo de la mejor manera.

Soñar con la lotería indica que has sabido relacionarte con la gente adecuada para su negocio o tu proyecto, es un símbolo de éxito en este terreno. Respecto del plano amoroso, esto significa que tendrás relaciones sentimentales divertidas y placenteras. Al final de cuentas, es un buen augurio.

Pero si sueñas que juegas la lotería es probable que tu subconsciente te esté recordando que no has asumido las responsabilidades de algunas decisiones que has tomado, estás huyendo de las consecuencias, por lo que deberías tomarte unos momentos y reflexionar sobre lo que estás haciendo bien o mal en esta vida.

Soñar con jugar y ganar la lotería tiene que ver con responsabilidades o un deseo de estabilidad financiera. Foto Pixabay

Cuando sueñas que juegas a la lotería y que la ganas no es un presagio, así que no te emociones, más bien quiere decir que tienes muchas ganas de disfrutar tu vida con tus seres queridos dejando atrás las presiones financieras. Tal vez te encuentras en algún momento de crisis y quieres que termine pronto, no te preocupes, así será.

Si en el mundo onírico ves que son otras personas las que ganan la lotería significa que se avecinan algunas fiestas o reuniones con amigos que serán muy divertidas o satisfactorias para ti, quizá hace tiempo no los veías o simplemente sentirás que te inyectan ganas de vivir.

Este sueño también tiene su lado negativo, por ejemplo, si juegas a la lotería y tu número no sale premiado te anuncia que hay gente a tu alrededor que quiere perjudicarte. Puede ser que le caigas mal a alguien en el trabajo porque eres muy eficiente o sólo quieren hacerte daño por equis cuestión.

Si eres mujer y sueñas con la lotería presta mucha atención a tu relacion pues quizá por los compromisos que tienes estás descuidando a tu pareja y ello podría llevarte a una ruptura y una decepción amorosa.