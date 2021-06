Qué significa cuando sueñas que estás llorando y nadie te escucha

Llorar sirve, en muchas ocasiones, para liberar sentimientos, ya sea algunos que nos oprimen u otros que nos causan tanta alegría que no podemos contenerlos. En los sueños, el significado de este acto es algo muy similar, aunque tiene que ver con mensajes que te manda el subconsciente y que quizá no has aceptado en la vida real.

Para tener una interpretación más certera de ello es importante tener en cuenta los detalles, pues no lo mismo soñar que lloras porque ves algo en la televisión que llorar porque alguien ha fallecido en tus sueños.



La manera en que te sientes en esta visión onírica y la forma en que encares este sentimiento también serán determinantes a la hora de descifrar lo que significa, y más específicamente si sueñas que estás llorando y nadie te escucha.

Soñar con llorar quiere decir que en tu vida real estás pasando por alguna situación de mucha presión o muy dolorosa pero intentas mantenerte fuerte para los demás, sin embargo, tu subconsciente saca este sentimiento y deja que te desahogues de esta manera de aquellas emociones negativas que te afectan.

Cuando sueñas que lloras en un sueño es un escape y un alivio, y una vez sacado ese sentimiento que te agobia puedes pensar mejor las cosas y vivir una etapa de tranquilidad, además que te augura que vivirás una gran alegría.

Sin embargo, si sueñas que lloras y nadie te escucha quiere decir que tienes muchas complicaciones para comunicarte con las demás personas en tu vida real, ya sea que no tengas una buena relación con la gente de tu entorno o que seas muy tímido y te cueste socializar con el resto, debes pensar una manera de solucionarlo.

En caso de que en tu sueño estés llorando de alegría significa un buen presagio. Esta visión te anuncia que se avecina una etapa feliz y tranquila en tu vida, recibirás alguna buena noticia, te reconciliarás con familia o amigos con los que tuviste diferencias, o alguien te pagará una deuda.

No obstante, si sueñas que lloras y no sabes por qué quiere decir que habrá tristezas y penas. Este sueño va relacionado con el de llorar de pena, donde hay muy augurio y significa que pasarás por un divorcio o una separación con tu pareja.

Si te despiertas llorando significa que tienes un gran trauma interior que emerge a la superficie. Si es algo de lo que no estás preparado para hablar con el resto de la gente debes buscar ayuda especializada y trabajar en ello, pues esos sentimientos a la larga hacen mucho daño y no te dejan ser feliz.