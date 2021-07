Qué significa cuando sueñas que estás en medio de una guerra

Hay sueños que no son muy agradables para nadie, y el estar en medio de una guerra aunque sea una visión onírica mientras duermes, no lo es para nada, pues las sensaciones que te genera son de desesperación, miedo y tristeza.

Sin embargo, este sueño tiene un mensaje muy específico para ti y también es una advertencia de que algo no está muy bien en tu vida y te invita al análisis, reflexión y una toma de decisiones a la que quizá le estás huyendo desde hace algún tiempo. Aunque, si te ves en una guerra después de ver en TV una película, el significado no cuenta pues es sólo una imagen de la cinta.

Pero si sueñas que estás en medio de una guerra así, de la nada, tiene que ver con tu capacidad de enfrentar los conflictos o de afrontarlos, puede que en este momento no los quieras ver, pero ahí están y se reflejan en lo que ves mientras duermes.

Para empezar, soñar con una guerra se relaciona con conflictos, ya sean con tu familia, en tu trabajo, con tu pareja o personales. De acuerdo con el contexto en el que te encuentres, sabrás por dónde va el mensaje de este sueño para poder descifrarlo de la mejor manera.

Esta visión te habla de aquellos problemas que tienes actualmente. Puede ser que tuviste algún malentendido con alguien del trabajo un día antes, o que discutiste fuertemente con tu pareja antes de dormir, tú deberás analizar el sueño y bajarlo a tu realidad.

Aunque soñar que estás en medio de una guerra señala conflictos, es muy importante también recordar las sensaciones que te produjo, pues ello determinará la manera que tienes de afrontar los problemas. Si en el sueño muestras valentía, entonces así solucionarás todo.

No obstante, debes poner atención a esta visión pues generalmente no te habla de un conflicto que tengas con otras personas, sino que puede ser contigo mismo, es algo más interno a lo que has estado huyéndole, pues llegó el momento de enfrentarlo.

Este sueño ocurre cuando te encuentras en una crisis existencial, en la que te planteas muchas cosas y te genera ansiedad, pues hay un conflicto muy fuerte. Lo que esta visión te anuncia es que es momento de ir por todas y ganar esa guerra que se cierne en tu interior, sin miedo, pues ya te toca terminar con ese conflicto.

Así que aunque este sueño tenga significado no tan positivo, todo depende del contexto en el que se dé y la forma en que tomes el mensaje, recuerda que generalmente el mundo onírico manda visiones que están relacionadas con algo que muy internamente nos preocupan.

